VIA COPPARO. Allenamenti, oggi e domani a porte aperte

Porte aperte in via Copparo in occasione degli allenamenti in programma oggi e domani. Mister Di Carlo ha infatti deciso di dare la possibilità ai tifosi biancazzurri di assistere alle prime due sedute sedute settimanali, oggi alle 15,15 e domani alle 15. Come al solito, gli appassionati potranno accedere al centro sportivo Fabbri a partire da pochi minuti prima dell’inizio dell’allenamento. Come la settimana scorsa, lo staff tecnico procederà con sedute personalizzate in base alle condizioni dei vari giocatori. Ci sono ancora molti atleti acciaccati e altri che stanno rientrando gradualmente in gruppo dopo i rispettivi infortuni. A due turni dalla fine del campionato l’imperativo è non rischiare, anche perché fortunatamente la Spal ha un organico davvero ampio in ogni reparto. Riflettori puntati soprattutto su Antenucci, lasciato precauzionalmente a riposo in occasione della trasferta di Chiavari. Nel frattempo, oggi scatta la prevendita per la gara col Pineto, fissata per domenica prossima alle 16,30 allo stadio Mazza. Per l’occasione, la società biancazzurra ha deciso di abbassare sensibilmente il prezzo dei tagliandi per favorire la massima partecipazione dei tifosi. Basti pensare che il biglietto per la curva Ovest costerà 5 euro, quello per i vari settori di gradinata e la tribuna Bianca 10 euro, mentre per assistere alla partita dalla tribuna Azzurra e Blu basteranno 15 euro. Gli Under 18 invece pagheranno 5 euro in tutti i settori.