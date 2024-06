Vita da ex: l’ultimo atto per salire in B, tra Carrarese e Vicenza, mette davanti molti volti conosciuti al pubblico spallino. Vecchi, Costa e Proia in finale contro Finotto

Da una parte il Vicenza di mister Stefano Vecchi, Pippo Costa e Federico Proia, dall’altra la Carrarese di Mattia Finotto. C’è molta Spal nella finale dei playoff di serie C che oggi e domenica prossima metterà di fronte biancorossi e apuani. Un duello che in pochi si aspettavano, perché numerosi osservatori e addetti ai lavori consideravano favorite per la qualificazione all’ultimo atto dei playoff Avellino e Benevento. Invece le due ambiziose società campane si sono dovute arrendere di fronte alle terze classificate dei gironi A e B.

Il Vicenza ha avuto il merito di uscire indenne dal match di andata disputato nella bolgia del Partenio, poi al Menti la squadra di Vecchi ha fatto valere il fattore campo sbloccando il risultato con una grande azione personale di Della Morte e raddoppiando con uno splendido sinistro al volo dell’ex spallino Costa. Gli irpini hanno accorciato le distanze su calcio di rigore con Patierno ma non è bastato per pareggiare i conti. Una grande soddisfazione per mister Vecchi che aveva iniziato la stagione alla guida della matricola Feralpi Salò in serie B, dalla quale è stato esonerato dopo 10 giornate.

Prima di Natale però Vecchi è tornato in pista al timone del Vicenza, che ha trascinato al terzo posto in classifica e alla finale playoff. E adesso sogna un’altra promozione dopo quella conquistata la scorsa stagione coi Leoni del Garda. Sulla fascia sinistra dei biancorossi Costa (50 presenze e un gol nella Spal dal 2016 al 2019 in serie B e A) è un punto fermo, mentre Proia – a Ferrara una meteora nella prima parte della scorsa stagione – ha giocato a corrente alternata a causa di una serie di acciacchi ma nell’ultima gara è stato schierato dal primo minuto. Sull’altro fronte, c’è un ex spallino che a Carrara si sta scoprendo goleador. E soprattutto un giocatore determinante per alimentare i sogni di gloria del club giallazzurro. Finotto in realtà qualche rete l’ha sempre realizzata, anzi a Ferrara nella stagione della promozione in serie B arrivò addirittura in doppia cifra (11 gol in campionato, più uno in Coppa Lega Pro e due in Supercoppa). Ma decisivo come adesso non lo è mai stato, se si considera che da quando è arrivato a Carrara lo scorso gennaio ha segnato nove gol in 20 partite, due dei quali di importanza capitale nella doppia sfida col Benevento. Stasera al Menti e domenica prossima allo stadio del Marmi Vicenza e Carrarese si contenderanno la promozione in cadetteria: chi festeggerà tra i tanti ex spallini?

s.m.