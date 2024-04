Zilli dà il via alla festa. La Spal brinda al Mazza

FERRARA

Una doppietta di Zilli nel primo tempo e una stoccata di Ghiringhelli a tempo scaduto mettono ko il Gubbio ipotecando la salvezza della Spal a tre giornate dalla fine del campionato. I primi gol in biancazzurro del gigante friulano e dell’ex terzino del Sudtirol scacciano i fantasmi dallo stadio Mazza, dove Antenucci e compagni festeggiano assieme ai propri tifosi una vittoria che li porta davvero a un passo dal traguardo. Con un turno in meno da disputare, la Spal allunga a +3 sul quintultimo posto, adesso occupato dalla Recanatese, che tra l’altro oggi sarebbe salva senza dover disputare i playout.

E ora si può guardare con ottimismo ai prossimi impegni, a partire dalla trasferta con la Virtus Entella, per fare i punti che mancano per terminare la stagione senza ulteriori proroghe. Nessuna sorpresa nella formazione della Spal, con mister Di Carlo che conferma Fiordaliso al centro della difesa in coppia con Valentini, Nador viene nuovamente preferito a Contiliano e Collodel in linea mediana, mentre in attacco Zilli torna titolare in tandem con Antenucci. I biancazzurri scendono in campo col freno a mano tirato, e nel giro di un paio di minuti rischiano di capitolare tre volte sotto i colpi di Udoh e Di Massimo.

Solo l’istinto di Galeotti e un pizzico di imprecisione dei rossoblù salvano i padroni di casa, non pervenuti per quasi mezz’ora. La svolta della gara avviene al 28’, quando Zilli scambia con Dalmonte e con un stop a seguire mette fuori causa i centrali del Gubbio. Zilli decide di mettersi in proprio arrivando fino al limite dell’area, dove lascia partire un sinistro tanto potente quanto preciso che non lascia scampo a Vettorel. Rotto l’incantesimo, la Spal comincia a giocare: Antenucci scalda i guantoni di Vettorel con una conclusione da fuori e nei minuti di recupero del primo tempo la squadra di Di Carlo raddoppia.

Con un tocco delizioso Rao smarca Dalmonte, che semina il panico nella difesa umbra e scarica la palla per Zilli che arriva puntuale all’appuntamento col gol del 2-0.

Nella ripresa per fortuna succede davvero poco, con la Spal che gestisce abilmente il vantaggio respingendo con una bella parata di Galeotti su tiro di Rosaia l’unica minaccia della squadra di Braglia. E prima del triplice fischio i biancazzurri calano il tris con Ghiringhelli, che anticipa tutti – pure il compagno di squadra Rabbi – gonfiando la rete sotto la curva Ovest per il definitivo 3-0. Poi parte la festa, finalmente.

Stefano Manfredini