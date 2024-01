Zilli pronto al debutto. Può giocare già a Perugia

Massimo Zilli (nella foto Spal) è già a disposizione di mister Colucci, che domenica prossima potrà utilizzarlo sul campo del Perugia. Come previsto, il centravanti friulano è arrivato a Ferrara per firmare il contratto che lo legherà alla Spal almeno fino al termine della stagione. Ma il club biancazzurro crede fermamente nelle qualità di Zilli, per questo ha chiesto ed ottenuto dal Cosenza (la società che ne detiene il cartellino) la possibilità di poterlo trattenere anche in futuro.

L’attaccante 21enne infatti è arrivato in biancazzurro in prestito con diritto di riscatto, con la speranza di sbocciare definitivamente dopo un percorso fatto di alti e bassi. Zilli è un gigante di 194 centimetri, mancino naturale, cresciuto nel settore giovanile della Lazio fino a raggiungere la formazione Primavera, nella quale ha esordito a soli 16 anni.

Nella stagione 2020-21 è passato al Cosenza, con cui ha disputato due stagioni da protagonista nella selezione Primavera, debuttando l’anno seguente con la prima squadra in serie B. In cadetteria Zilli ha collezionato complessivamente 45 gettoni, realizzando due reti. Il suo debutto in biancazzurro è previsto per domenica prossima allo stadio Curi, dove però potrebbe partire dalla panchina.

Del resto, si è allenato ieri per la prima volta, e con appena un paio di sedute assieme ai compagni è possibile che per sostituire lo squalificato Rabbi mister Colucci preferisca schierare Antenucci, con Zilli destinato a dare il cambio al capitano nel corso della gara.

Ma come al solito, una decisione definitiva verrà presa soltanto in extremis. Per il resto, si va verso la conferma in blocco della formazione che ha pareggiato col Cesena. Naturalmente i tifosi della Spal si augurano che la campagna acquisti sul fronte offensivo non finisca qui. E c’è da scommettere che la prossima settimana il direttore tecnico Fusco proverà a rinforzare ulteriormente l’attacco, ingaggiando un centravanti di maggiore esperienza. I candidati principali sono noti: Roberto Ogunseye e Andrea La Mantia. Stiamo parlando di due attaccanti che garantirebbero un significativo salto di qualità, però entrambe le trattative presentano diversi ostacoli, quindi nulla va dato per scontato.

In ogni caso, nei prossimi giorni non si muoverà nulla, perché come accaduto nelle ultime settimane man mano che si avvicina il turno di campionato in casa Spal la priorità è rappresentata dalla partita.

Tutto il resto viene dopo, compresa la caccia al bomber tanto atteso dal popolo biancazzurro. Intanto è arrivato Zilli: al resto si penserà dopo la gara col Grifo.

Stefano Manfredini