Spareggi Conference League, guida alle partite di ritorno: sfide, orari e tv

Milano, 21 febbraio 2024 – Oltre all'Europa League, mercoledì e giovedì si riaccenderanno i riflettori anche sulla Conference League. Gare di ritorno degli spareggi valevoli per accedere agli ottavi di finale, dove si affrontano le 8 seconde squadre dei gironi di Conference e le 8 terze provenienti dai gironi di Europa League. Le otto squadre qualificate verranno poi sorteggiate per affrontare le prime otto classificate nei gironi. Ricordiamo, non c'è la Fiorentina che è già qualificata agli ottavi di finale, visto che aveva chiuso in testa il proprio gruppo. Lo spettacolo, comunque, non mancherà visti anche i risultati con cui sono terminate alcune gare d'andata. Di fatto, su otto partite, solamente il match tra Slovan Bratislava e Sturm Graz è indirizzato visto il successo per 4-1 all'andata della squadra austriaca. I primi a scendere in campo, nell'unica partita di mercoledì all 18, saranno Gent e Maccabi Haifa, reduci dall'1-0 dell'andata in favore della squadra israeliana. Poi tutti in campo giovedì, tra le 18.45 e le 21. Nel tardo pomeriggio l'Ajax vola a Bodo in una sfida apertissima visto che in casa dei lancieri finì 2-2, mentre il Betis Siviglia va a Zagabria per ribaltare lo 0-1 dell'andata. In serata dovrà giocarsi il tutto per tutto anche l'Eintracht Francoforte contro l'Union Saint Gilloise dopo che nella prima partita la squadra di Blessin ha avuto la forza di rimontare da 0-2 a 2-2 grazie alle reti di Rasmussen e Nilsson. Di seguito il calendario completo e dove poter seguire i match di Conference League

La partita di mercoledì

KAA Gent - Maccabi Haifa alle 18 (0-1)

Le partite di giovedì

Giovedì 22 febbraio ore 18:45

Bodo/Glimt - Ajax (2-2)

Dinamo Zagabria - Betis Siviglia (1-0)

Ludogorets - Servette (0-0)

Giovedì 22 febbraio ore 21

Ferencvaros - Olympiacos (0-1)

Legia Varsavia - Molde FK (2-3)

Slovan Bratislava - Sturm Graz (1-4)

Eintracht Francoforte - Union Saint Gilloise (2-2)

Dove vedere la Conference League in tv

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn. Inoltre, in qualche occasione, dei match saranno disponibili per tutti gratuitamente su TV8. L'alternativa in streaming è Sky Go e l'app di Dazn.