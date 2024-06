A Beverino l’incontro con alcuni artefici della storica promozione in Serie B. L’applauso agli eroi del 2006

Non si può capire il presente se non si conosce il passato. Lo spettacolo di passione del popolo del ‘Picco’ ammirato il 10 maggio scorso, rimanda all’attaccamento che tutti gli spezzini hanno per i colori bianchi, frutto di anni di gloriosa storia bianca. La promozione in Serie B del 2006 resterà uno dei momenti più straordinari e emozionanti, momenti di felicità indescrivibile che a distanza di 18 anni restano attuali. La dimostrazione l’altra sera a Beverino, quando in occasione della festa organizzata da Spezia Calcio Popolare, Massimo Lombardi e Federico La Valle hanno rispolverato quei momenti, intervistando mister Antonio Soda, la bandiera Marco Gorzegno, il portiere Ivano Rotoli e lo spezzino Mirco Bruccini. Accolti dall’affetto dei circa 800 i presenti, gli ex aquilotti hanno ricordato alcuni momenti di quell’eccezionale cavalcata che riportò le Aquile in B a dopo 55 anni di assenza: "Una vittoria popolare". "Un legame inscindibile con Spezia e lo Spezia", la sintesi del pensiero di Soda, Gorzegno, Bruccini e Padoin "con una gamba sola", così ricordato per lo storico gol alla Juventus. Nel corso della serata sono stati ricordati Paolino Ponzo e Ilaria Franchetti.

Fabio Bernardini