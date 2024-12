Al ’Gran Galà del calcio’ a Milano. Miglior giovane in B. Pio Esposito premiato

"Sogno di riportare lo Spezia in Serie A". L’attaccante aquilotto Francesco Pio Esposito è stato premiato l’altra sera a Milano, al Gran Galà del Calcio 2024, come miglior giovane del campionato di B 2023-24. "Vorrei approdare il prima possibile in A, sono voluto restare allo Spezia per riconfermarmi. È il mio primo premio in carriera, ringrazio l’Associazione Italiana Calciatori che mi ha assegnato il riconoscimento e lo Spezia che mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita". Pio è anche tornato sulla sconfitta di Palermo: "Prima o poi doveva capitare, per noi non cambia nulla riguardo gli obiettivi da raggiungere".

Il vice capocannoniere di B, con sette gol all’attivo, è un predestinato ai grandi palcoscenici, con l’Inter, proprietario del cartellino, che ne sta seguendo passo dopo passo il percorso di crescita. L’ex direttore sportivo dello Spezia Gianluca Andrissi, ora osservatore dell’Inter, presente al ‘Picco’ per Spezia-Sud Tirol, ha fatto redatto una relazione ottima sulle qualità del nazionale Under 21. Andrissi, che lanciò Pessina, Augello e Mulattieri, tornerà a visionare il talento partenopeo. Grande la soddisfazione in casa aquilotta, in particolare del ds Stefano Melissano che ha accompagnato il 19enne bomber napoletano a Milano. Presente in sala anche il fratello Salvatore. Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Follo. Assenti gli infortunati Kouda e Vignali, entrambi out per tutto dicembre. Il difensore spezzino si è sottoposto a visite mediche che hanno evidenziato una lesione al al muscolo soleo della gamba destra, rientrerà il 12 gennaio contro la Juve Stabia. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il difensore del Cittadella Matteo Angeli.

Fabio Bernardini