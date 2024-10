Aquilotti piegano la Juve

Con la sosta dei campionati, le giovanili dello Spezia sono state impegnate in alcuni tornei e amichevoli. A cominciare dall’Under 14 che ha superato 2-1 la Juventus (per lo Spezia al 18’ Giovannoni e 60’ Roncarà, col della Juventus all’81’ con Zanirato), mentre al contrario, l’Under 13 è stato battuta dai bianconeri torinesi, sempre al ’Ferdeghini’, 6-2. Sempre i 2013, si classificano quarti alla Junior Champions League organizzata ad Avenza, contro avversari del 2012 per le squadre non professionistiche. Aquilotti primi classificati nel girone di qualificazione con questi risultati: Spezia-Pontedera 6-2 (Santin, 4 Germano, Ruffini), Spezia-Young Livorno 9-0 (Ruffini, Prestia, Germano, 2 Moussaddaq, Davini, Vestrini, Dieli, Di Bauda) Spezia-Castellone 6-0 (Ruffini, 2 Germano, 2 Prestia, Davini), Spezia-Torino 1-1 (Davini); nei quarti di finale Spezia-Bogliasco 3-0 (Davini, Bourhila, Germano). In semifinale amara sconfitta con il Pontedera: match terminato 0-0 e vittorisa dei granata toscani 2-1 agli shot-out, nella finale per il terzo posto poi Spezia-San Marco Avenza 2-3 (Dieli, Davini), con gol del possibile pareggio annullato proprio allo scadere, perchè il portiere avversario era a terra infortunato dopo uno scontro di gioco. Il torneo è stato poi vinto dall’Empoli in finale col Pontedera (3-0). Nel torneo Andora Kids, gli Under 15 ottengono una vittoria, un pareggio e due sconfitte: Spezia-Trofarello 4-0 (3 Battaglia, Benassi), Spezia-Torino 1-1 (Conti), Spezia-Sampdoria 1-3 (Galli), Spezia-Ospedaletti 1-2 (Galli). In amichevole, poi, gli Under 15 hanno battuto il Lido di Camaiore 4-1. Sempre nell’Andora Kids, gli Under 16 hanno trionfato nella categoria vincendo un derby nell’epilogo: Spezia-Dolceacqua 1-0 (Martinez), Spezia-Città Giardino 3-1 (2 Bertani, Franco), Spezia-Sampdoria 0-3, Spezia-Garlasco 5-1 (3 Bertani, Cisse, Di Bauda); finale Spezia-Genoa 2-1 (Bertani, Franco). Sempre i 2016, hanno pareggiato in amichevole 13-13 con il Lido di Camaiore. Infine i 2017, che si sono messi in evidenza, innanzitutto all’Andora Kids: Spezia-Renate 0-0, Spezia-Dolceacqua 1-4 (Patti), Spezia-Celle Varazze 1-2 (Ciampi), Spezia-Andora 5-0 (2 Rombi, 2 Ciampi, Volpe), Spezia-Torino 0-4, Spezia-Imperia 1-1 (Rombi). E nel Torneo Bruzzese: Spezia-Lunigiana Pontremolese 1-0 (Rombi), Spezia-Villafranchese 1-6 (Pellegrini), Spezia-Follo 6-0 (2 Rombi, Romeo, Patti, Volpe, Menichinelli). L’Under 10 Femminile è stata superata 4-0 in amichevole dal Follo.

m. magi