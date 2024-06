Arriva il presidente Platek. E si programma il futuro

Domani il presidente Philip Platek sarà alla Spezia e da lunedì al Ferdeghini’, per coordinare le strategie operative sul fronte tecnico, già elaborate da Eduardo Macia in sintonia con mister Luca D’Angelo. In primo piano il rinnovo del contratto, a giugno 2026, del tecnico aquilotto, sul quale c’è massima apertura da parte della proprietà americana. A seguire si pianificherà quello di Hristov, un giocatore ritenuto fondamentale che, con l’addio di Nikolaou, sarà probabilmente arruolato nella veste di vice-capitano (in coabitazione con Vignali), con Bandinelli detentore della fascia titolare. Come anticipato su queste pagine, entro il 14 giugno sarà poi riscattato dal Pisa Nagy, altro elemento cardine nello scacchiere tecnico-tattico disegnato da D’Angelo: 1,2 milioni il cash erogato, un autentico affare. In rosa resteranno, probabilmente, Tanco e Gelashvili, quest’ultimo in procinto di essere riscattato dalla Dinamo Batumi per una cifra intorno ai 600mila euro.

Tra i giocatori in prestito difficile la permanenza in rosa di Bastoni se non sarà riscattato dall’Empoli, tutta da valutare quella di Salvatore Ferrer, di rientro dal prestito all’Anorthosi. Se lo spagnolo sarà arruolabile, come tutti sperano, potrebbe essere aggregato in rosa, a meno che non arrivino offerte importanti. In uscita, dopo Strelec ceduto allo Slovan Bratislava per 1,2 milioni di euro e Dragowski in procinto di passare al Panathinaikos per 2,2 milioni di euro, potrebbe partire Reca, attenzionato dal Legia Varsavia: 1,5-2 milioni di euro la sua valutazione.

In casa Spezia si guarda poi con attenzione alla decisione dell’Atalanta per Holm, per il quale il club bianco ha già incassato 2,5 milioni di prestito oneroso. La cifra di 8,5 milioni di euro fissata per il riscatto dello svedese non convince del tutto i dirigenti orobici visto il rendimento altalenante dell’atleta. Potrebbe, all’uopo, tornare in auge la Lazio.

La prossima settimana i dirigenti aquilotti avranno una risposta da Zoet, ricercato da varie società dell’Eredivisie, al quale il club bianco ha offerto il rinnovo del contratto fino a giugno 2026. Difficile la permanenza in maglia bianca di Antonucci, probabile sia dirottato nuovamente in prestito o, addirittura, ceduto se si dovesse verificare un’offerta allettante con plusvalenza.