Aurelio e l’emozione del gol decisivo. "Tifo stupendo, ha dato la carica». D’Angelo: "Premiata la prestazione»

È una felicità composta, quella di mister Luca D’Angelo, per l’importante vittoria del suo Spezia contro il Frosinone, un’emozione ‘strozzata’ dal suo carattere, ma al tempo stesso assaporata e vissuta fino in fondo. "Il gol di Aurelio è stato il giusto premio a una prestazione di sostanza della mia squadra – ha affermato – il ‘Picco’ ci ha dato una grande mano per tutta la partita, specie nell’ultima mezz’ora. Questo stadio ha un valore importantissimo per noi, si presta a dare la spinta ai giocatori ad attaccare com’è nel nostro credo. Abbiamo giocato in un ‘Picco’ già pieno e molto vicino ai ragazzi, per noi è la cosa più importante". Sul fronte strettamente tecnico, l’allenatore abruzzese ha rimarcato la già ottimale forma atletica dei suoi giocatori: "La squadra sta già bene fisicamente, lo ha dimostrato anche a Pisa nell’ultimo quarto d’ora. È pur vero che quando si ha il supporto di oltre ottomila tifosi, la corsa degli atleti ne beneficia. Abbiamo giocato bene fino al vantaggio del Frosinone, nei primi quindici minuti abbiamo creato tanto, per poi perdere un po’ la tranquillità dopo lo svantaggio. Alla fine del primo tempo ho detto alla squadra che avremmo potuto rimettere la partita in parità, i miei giocatori sono tornati sul terreno di gioco con il giusto piglio, conquistando il campo, pareggiando e vincendo nel finale in modo meritato. Certo, dobbiamo leggere meglio alcune situazioni che stiamo provando rispetto all’anno scorso". Decisivi gli ingressi di Aurelio, Candelari, Soleri e Cassata? "La squadra mi è piaciuta anche nel primo tempo, al cospetto di una squadra di grande qualità qual è il Frosinone. Chi è subentrato lo ha fatto con lo spirito giusto". A dir poco raggiante Giuseppe Aurelio, autore del gol decisivo al suo esordio al ‘Picco’: "Ho provato emozioni indescrivibili, un debutto migliore non lo potevo immaginare, quando ho visto entrare la sfera in porta sono caduto a terra dalla felicità". Il 24enne, nativo di Bracciano, non ha nascosto le sue sensazioni forti per la sua prima volta nel ‘catino’ di viale Fieschi: "Il ‘Picco’ era veramente una bolgia, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto per novanta minuti. Non ero mai venuto a giocare in questo stadio, tutti me ne avevano parlato strabene, ero curioso. È un’arena che spinge, sarà difficile per chi verrà a giocare qui. Abbiamo un gruppo importante, ci ha aiutato tanto il pubblico, i tifosi ci hanno spinto sempre, noi in campo e loro fuori siamo stati protagonisti di una grandissima partita. Ci godiamo la vittoria contro il Frosinone, per poi pensare subito alla gara di Cosenza, che dovremo affrontare con lo spirito giusto".

Rammaricato il tecnico dei ciociari Vincenzo Vivarini: "Siamo agli inizi del campionato, io guardo sempre la prestazione, abbiamo fatto tutto noi. Sapevamo della forza fisica e dell’impeto degli avversari, tanto è vero che abbiamo subito tantissimo, nei primi minuti della partita, le giocate dello Spezia. Però, poi, siamo venuti fuori, abbiamo fatto una prestazione giusta, gestendo bene il campo. Nel secondo tempo abbiamo pensato di poter gestire l’uno a zero, quando invece avremmo dovuto pensare a riproporci in fase offensiva, a giocare più la palla. Abbiamo difeso bene, tanto è vero che lo Spezia non ha mai tirato in porta nel secondo tempo, però questo non basta per vincere le partite. Siamo stati molto ingenui. Il fatto di aver perso ci dispiace tanto, però questa partita ci ha dato tanti insegnamenti". La chiosa è all’insegna della fiducia: "Di positivo c’è il carattere mostrato dalla squadra che ha dimostrato di non aver paura di giocare in uno stadio così pieno, con tanto entusiasmo da parte dei tifosi dello Spezia".

Fabio Bernardini