Aurelio entra... in classe

Grande successo, ad Aulla, per l’iniziativa lanciata dallo Spezia ’Aquile in classe’. Il difensore aquilotto Giuseppe Aurelio ha incontrato gli alunni delle classe prime della scuola secondaria di primo grado ’Alighieri’ della cittadina lunigianese. Vari i temi affrontati nel corso del meeting: la famiglia, i sacrifici sostenuti per diventare calciatore, l’emozione del primo gol in Serie B, il bullismo. Proprio su quest’ultimo tema il difensore aquilotto non ha usato mezzi termini: "I bulli non mi sono mai piaciuti. Anzi, ho sempre cercato di difendere chi veniva vessato. Per osteggiare i bulli serve l’unione". Aurelio ha poi raccontato il suo percorso per diventare calciatore: "Sono andato via da casa molto giovane, non è stato facile all’inizio. Fortunatamente, alle spalle, ho una famiglia fantastica che mi ha sempre sostenuto". Non è mancato un accenno alla sua esperienza da studente: "Mi piaceva matematica, non a caso ho frequentato ragioneria". Aurelio ha poi messo in guardia i ragazzi e le ragazze che puntano ad affermarsi nel mondo del calcio: "La vita di un professionista non è solo lustrini e applausi, ma implica sacrifici, determinazione e anche rinunce. Sacrifici necessari che sono, però, ripagati dalle emozioni che viviamo ogni weekend". Inevitabile un passaggio sullo Spezia. "Sono davvero orgoglioso di essere un aquilotto e di fare parte di un gruppo così forte e unito. Basta girare in città per capire che valore abbia lo Spezia per la sua gente, ne consegue l’onore di vestire la casacca bianca e la determinazione a fare il massimo per ripagare un simile affetto". Al termine, immancabili le richieste dei giovani aullesi di selfie e autografi. La settimana prossima al via un’altra iniziativa per avvicinare i giovani allo Spezia: i bambini dlle elementari di Arcola saranno ospiti allo stadio e gli verrà spiegata la storia del club bianco.

Fabio Bernardini