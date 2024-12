Bari-Spezia 2-0, fine d’anno amara per gli Aquilotti

Bari, 29 dicembre 2024 – Il Bari torna alla vittoria infliggendo allo Spezia il secondo dispiacere di stagione. Mattatore di giornata l'uruguaiano Falletti che trasforma un penalty da lui stesso conquistato e poi propizia il definitivo 2-0. Comincia in modo veemente la squadra di Longo, subito al tiro con Benali dopo appena 20 secondi.

I pugliesi pigiano sull'acceleratore e si rendono di nuovo pericolosi con Dorval che impegna Gori. Lo Spezia risponde con Pio Esposito sempre pronto al tiro ma pasticcia in difesa al 40': su un disimpegno errato si inserisce Falletti atterrato da Gori intervenuto fuori tempo. È rigore, realizzato dallo stesso Falletti al 42' con una conclusione sulla destra. La squadra di D'Angelo torna dagli spogliatoi con un altro piglio e Radunovic deve superarsi su un tentativo sottomisura di Pio Esposito. Dall'altra parte spinge forte Dorval, che prima si vede annullare un gol per un precedente fuorigioco di Lasagna e quindi affonda a sinistra dando il là all'azione del raddoppio finalizzata all'11' da Falletti che colpisce il palo prima che il pallone sbatta su Wisniewski e caramboli in rete. Ci riprova ancora Pio Esposito, ma Radunovic è insuperabile. E quando il portiere non ci arriva, ci pensa il palo a salvarlo sull'incornata dell'attaccante a botta sicura. Bravo e fortunato il Bari che può finalmente festeggiare davanti ai propri tifosi.

Il tabellino:

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Lella (43' st Bellomo), Benali (49' st Saco), Maita, Dorval (49' st Favasuli); Falletti (28' st Novakovich), Lasagna (43' st Sibilli). In panchina: Pissardo, Matino, Maiello, Manzari, Vicari. Allenatore: Longo.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Elia (14' st Nagy), Cassata (14' st Degli Innocenti), Esposito S., Bandinelli (20' st Candelari), Aurelio (39' st Reca); Soleri (20' st Falcinelli), Esposito P. In panchina: Sarr, Mascardi, Ferrer, Colak, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D'Angelo.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Marcatori: 42' pt Falletti (rig), 11'st aut. Wisniewski.

Note: pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16.147, di cui 196 ospiti. Ammoniti: Esposito S., Benali, Obaretin, Cassata, Radunovic. Angoli: 6-2. Recupero: 2'; 6'.