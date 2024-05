Bertola e Kouda in azzurro. Convocati nella under 21

Lo Spezia festeggia la convocazione in Nazionale Under 21 di Nicolò Bertola, cresciuto nel settore giovanile aquilotto e Rachid Kouda, novello Aquilotto reale. Il ct Nunziata ha convocato i due giovani per il "50° Torneo Internazionale Maurice Revelloche" che andrà in scena a Marsiglia dal 3 al 16 giugno. Una splendida notizia per il club di via Melara, che punta ad una rinascita dal punto di vista sportivo e dell’immagine. In funzione di quest’ultimo aspetto i dirigenti aquilotti hanno proposto alla Lega di Serie B di presentare il calendario per il prossimo campionato cadetto nella città del Golfo dei Poeti. Diverse le location considerate, in collaborazione con il Comune della Spezia: quella più congeniale pare essere piazza Europa, ma non scartate piazza Verdi e il castello San Giorgio. Per il club bianco si tratterà della 29ª partecipazione in cadetteria, esattamente come il Lecce e il Perugia. L’obiettivo è di ben figurare e possibilmente crescere, magari traguardando i playoff. Il modello indicato dal patron Robert Platek e dal presidente Philip che arriverà a Spezia domenica, è quello del ridimensionamento dei conti in base ai parametri della serie cadetta. La proprietà americana si fida ciecamente delle competenze economico-finanziarie di Macia, il quale è già all’opera per costruire una squadra competitiva, ma con i crismi dell’autosostenibilità. Una filosofia condivisa con lo stesso tecnico Luca D’Angelo all’atto della sua conferma. Il modello operativo è lo stesso del gennaio scorso, allorquando Macia e Melissano hanno operato intelligentemente acquisendo giocatori importanti, pur disponendo di un budget limitato. È il caso del talento Di Serio acquistato per 1,5 milioni di euro, di Vignali, Falcinelli e Mateju a costo zero, di Nagy prelevato dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato con lungimiranza a 1,2 milioni di euro, valore più basso rispetto a quello che ora il club toscano avrebbe potuto richiedere. Stesso discorso per Elia e Cassata, costati zero l’estate 2023, Bandinelli arrivato dall’Empoli in cambio di Gyasi e Kouda prelevato dal Picerno per 400mila euro.

La linea tracciata verte, quindi, su idee e competenze, andando a ricercare giocatori prelevabili a costo zero o prezzo modico, di sicura affidabilità, magari in cerca di rilancio o di prospettiva. È il caso, ad esempio, dell’attaccante 21enne Gabriele Artistico, 12 gol lo scorso campionato nella Virtus Francavilla (Serie C), acquistabile a costo zero dopo lo svincolo automatico i a seguito della retrocessione dei brindisini in Serie D. Con l’esiguo budget a disposizione Macia dovrà prelevare un portiere di riserva di Zoet (attesi sviluppi sulla proposta di rinnovo del suo contratto), un terzino sinistro in grado di rimpiazzare il partente Reca (il Legia Varsavia è interessato), un centrocampista e due attaccanti. Tenendo presente gli investimenti già preventivati per acquisire Gelashvili (650mila euro) e Nagy (1,2 milioni di euro) e per rinnovare i contratti a D’Angelo e al difensore Hristov.