Biliardo. Ad Acerbi e Ternelli il Trofeo Bar Maxim

Alessio Acerbi e Giacomo Ternelli sul trono del Trofeo Bar Maxim, prima prova del Campionato provinciale a coppie di biliardo specialità boccette della Uisp. Sui tappetti verdi del Bar Maxim di Castelnuovo Magra, ai nastri di partenza 72 coppie. "Lo svolgimento delle partite – spiega il presidente della Lega della Spezia e della Val di Magra – ha avuto toni di alto spettacolo e le sfide sono filate via con esemplare regolarità e correttezza, evidenziando la grande maturità raggiunta dai boccettisti e dagli spettatori della nostra provincia". Alla fine, le coppie a contendersi la palma della vittoria: Antonio Curadi-Nicola Ugoletti, Federico Fratoni-Gian Luca Mazzi, Gianni Cozzani-Riccardo Miaschi del circolo Arci Termo; Giacomo Ternelli-Alessio Acerbi, Enno Ponzanelli-Salvatore Migliore dell’Abs Sarzana; Sauro Benedetti-Alessandro Turini, Marco Bombardi-Massimo Bertoletti del Bar Maxim; Matteo Franceschini-Simone Vincenzi e Gianmaria Corsini-Andrea Capri dell’Arci Valdellora. "Fra i finalisti, un ritorno che non è passato inosservato: quello di Miaschi e Cozzani. Una lieta novella per gli amanti di questo gioco e una ‘triste’ notizia per i giocatori che dovranno affrontare questa temibile coppia, sconfitta in questa occasione al secondo turno, sul filo di lana". Nelle fasi di semifinale la coppia Curadi-Ugoletti cede con l’onore della armi il passo alla collaudatissima coppia Ternelli-Acerbi, mentre Ponzanelli e Migliore la spuntano su Benedetti-Turini. "A prevalere la coppia Ternelli-Acerbi grazie ad una condotta più concisa. Ternelli, in particolare, ha tirato fuori dal suo magico cilindro un paio di filotti, entrambi da otto punti, che gli hanno permesso di raggiungere l’agognata vittoria". Ottima la direzione di gara con l’arbitro provinciale Enrico Gardoni coordinato dal direttore di gara Francesco Rovai, poi la premiazione con il vicepresidente Uisp Antonio Curadi coadiuvato dal consigliere Cristiano Stefanelli, alla presenza del responsabile del Bar Maxim Alessio Giacomelli.

Marco Magi