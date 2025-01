CALCIO ECCELLENZA FEMMINILE. Il Carpena dà forfait: addio al campionato

Terremoto (annunciato) nel campionato di Eccellenza Femminile: dopo poche giornate e la rinuncia a tre partite, il Carpena alza bandiera bianca e dice addio al campionato, pur avendo in organico 24 tesserate. Annullata in tal senso la partita odierna con la Novese. La squadra della Val di Vara partita con tanto entusiasmo a fine estate chiude anticipatamente i suoi impegni, lasciando così il campionato con una squadra in meno. Il Carpena nel suo breve cammino aveva collezionato una vittoria e 8 sconfitte con 24 gol fatti (di cui però 22 in una sola partita...) e 31 subiti. Nel recente derby al Ferdeghini contro lo Spezia era poi sceso in campo con sole 11 giocatrici, scese poi a 9 nel corso del match per due infortuni. Lo Spezia Calcio gioca invece oggi pomeriggio in casa (al Ferdeghini) alle 17,30 contro il Sestri Levante (arbitra Chiappini di Spezia). Le altre partite della giornata: Entella-Busalla, Genova Calcio-Serrà Riccò, Praese- Albenga e Vado- Speranza.

M.Z.