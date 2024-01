Calcio femminile. Bonacorsi e Ciampi convocate in nazionale

Arrivano soddisfazioni per il calcio femminile Spezzino, con due ragazze convocate nelle nazionali di categoria. Aurora Bonacorsi, 16 anni spezzina con trascorsi nello Spezia Calcio e ora nella Sampdoria Primavera, è stata convocata nella nazionale Under 16: in questi giorni è a Roma per uno stage insieme alle altre 23 convocate dal ct Marco Dessì. Nel test match Bonacorsi ha realizzato un gran gol. Francesca Ciampi, nata nello Spezia ma da 4 anni nello Spezia Women e ora in prestito al Matera (in Serie C), è stata invece convocata nella rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti che parteciperà al prossimo Torneo di Viareggio.

M.Z.