Longo punta alla vittoria

Reduce da tre sconfitte consecutive, che fanno seguito a una striscia utile di 14 risultati utili, il Bari si presenterà al cospetto dello Spezia con una classifica al di sotto delle attese: solo 24 punti, uno in meno dell’anno scorso al giro di boa, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Un cammino che è, comunque, valso l’accesso alla zona play-off. Mister Moreno Longo, ieri in conferenza stampa, ha invitato a rialzare la testa: "La vittoria contro lo Spezia sarebbe la panacea di tutti i mali. La classifica dice chiaramente il valore degli avversari che, con il Pisa e il Sassuolo, stanno spadroneggiando. Noi, però, dovremo fare una partita coraggiosa, fermo restando che per prevalere sui liguri servirà la classica prestazione perfetta".

"Dopo un lungo periodo positivo - ha continuato Longo - stiamo attraversando un momento negativo nel quale le nostre performance sono al di sotto delle potenzialità. Dobbiamo lavorare al massimo. Al termine del girone di andata, a mio giudizio, abbiamo ottenuto meno punti di quelli che avremo meritato". Il tecnico biancorosso non potrà disporre degli infortunati Favilli e Tripaldelli, oltre allo squalificato Pucino (al suo posto probabile l’inserimento di Obaretin), gli altri sono tutti disponibili. "Da questo punto di vista dobbiamo solo capire chi ha recuperato pienamente dal match di Palermo".

Tra i punti deboli del Bari c’è l’attacco, alla luce dei soli 20 gol realizzati, decisamente meglio la difesa con 18 reti. Il sistema di gioco applicato da Longo è il 3-4-1-2 o 3-5-2, a seconda che Falletti o Sibilli siano impiegati come trequartista o seconda punta. Nelle fila dei Galletti figura l’ex aquilotto Bellomo, mentre sul fronte dirigenziale c’è l’indimenticabile Leonar Pinto, valido addetto stampa per anni nel club bianco. Nel settore giovanile c’è l’ex aquilotto del triplete Raffaele Bianco.

Fabio Bernardini