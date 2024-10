Calcio femminile Coppa Liguria. Aquilotte, è un debutto da urlo

Esordio col botto in Coppa Liguria per la nuovissima squadra Juniores dello Spezia Women, alla prima partita ufficiale in stagione: le giovani bianconere hanno vinto con un netto 6-0 a Genova sul campo della Superba. Debutto con gol per Chada e Curadini (ai primi mesi di attività nel mondo del calcio), grande prestazione delle tre ragazze già in forza alla prima squadra (Danci, Passalacqua e Sansevieri) che hanno dato l’esempio e aiutato le più giovani in campo. C’era molta curiosità per la prima partita della Juniores e alla fine sono arrivate tante conferme, anche dalle giovanissimi Piazza, Bellotti e Trentini, già in odore di prima squadra. Chiuso il primo tempo sull’1-0 (a segno Sansevieri), nella ripresa è arrivata la goleada con le firme ancora di Sansevieri, Curadini, Chada e Danci (doppietta). Ora la semifinale di Coppa Liguria è ad un passo, basterà infatti non perdere nel prossimo match contro il Genova Calcio in programma il 26 ottobre a Castelnuovo. Un pareggio o una vittoria darà il pass per la qualificazione. Questa la formazione scesa in campo per lo Spezia Women: Falchetto, Polito (Visconti), Piazza, Bellotti, Marche (Purghel), Trentini, Danci, Passalacqua, Iacopetti (Chada ), Curadini (Arzà), Sansevieri All. Erbetta-Innocenti.