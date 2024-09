Calcio femminile. Spezia Women sfida la Juventus Primavera

Il ritiro dello Spezia Women terminerà domani con l’amichevole di prestigio contro la Juventus Primavera in programma a Vinovo (Torino). La formazione aquilotta nel prima giornata di campionato osserverà il turno di riposo e così potrà approfittare dell’occasione per sfidare alle 14,30 la squadra Juniores bianconera, in un test che si annuncia molto difficile. Il ritiro si è concluso senza particolari problemi con le spezzine che si sono misurate prima contro il Genoa, perdendo ma disputando complessivamente una buona gara, poi contro il Pietrasanta, formazione che incontrerà in campionato alla quarta giornata con cui hanno centrato una vittoria convincente. Le versiliesi sono una delle formazioni neopromosse ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Infine il match contro la Sampdoria Juniores che ha offerto una prova piuttosto positiva da parte delle aquilotte. Il 15 settembre la squadra inizierà a fare davvero sul serio con la trasferta a Bergamo contro il Monterosso. Domenica 22, invece, ci sarà l’esordio casalingo a Castelnuovo contro la Pro Sesto, un’altra delle grandi favorite per la vittoria finale insieme al Moncalieri e all’Azalee.

Lunedì 9 prenderà il via anche la stagione della Juniores guidata da Erbetta e Innocenti. Queste partite e arbitri della prima giornata del girone A di Serie C in programma domani: Lesmo-Angelo Baiardo (Gallo di Mestre), Azalee Solbiatese-Blue Bellinzago (Volpi di Spezia), Formello-Sedriano (Pisano di Ercolano), Real Meda-Blues Pietrasanta (Zaccheria di Legnano), Women Torres-Tharros (Musumeci di Cassino), Pro Sesto-Independiente Ivrea (Nuckchedy di Caltanissetta), Moncalieri-Monterosso (Rinaldi di Nichelino).

Ilaria Gallione