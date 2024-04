CALCIO PRIMAVERA. Di Giorgio non basta. Spezia ko col Cosenza

SPEZIA

1

COSENZA

2

SPEZIA: Mosti, Manfrone (71’ Raineri), Piccioli, Scartoni (46’ Bertoncini), Benvenuto, Garzia (60’ Monteverde), Campana (80’ Tognoni), Loffredo, Fontanarosa, Lachowicz (46’ Bordin), Di Giorgio. All. Vecchio.

COSENZA: Castelnuovo, Cannatelli (46’ Bellotti), Pellizzaro, Klavins (71’ De Salvo), Touadi, Occhiuto, Attanasio (89’ Rizzi), Diporto, Novello, Chisari (78’ Contiero), Mammolito (89’ Delicato). All. Gatto.

Arbitro Castellone di Napoli (assistenti Toce e Pignatelli).

Reti: 8’ Di Giorgio, 37’ Cannatelli, 82’ Touadi.

LA SPEZIA – Sconfitta casalinga per lo Spezia contro il Cosenza. Gli aquilotti partono forte e si portano in vantaggio con il solito Di Giorgio, al suo 19° gol stagionale. La risposta del Cosenza non si fa attendere con il pareggio ad opera di Cannatelli al 37’. La doccia fredda arriva all’82’ con Touadi che porta in vantaggio i rossoblù calabresi. Inutili gli assalti finali dei bianchi. Lo Spezia resta a fermo a 31 punti in classifica, il Cosenza sale a quota 34.

Fabio Bernardini