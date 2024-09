Campionato Primavera. Aquilotti fanno subito la voce grossa. Vittoria in rimonta nel debutto a Terni

TERNANA

1

SPEZIA

2

TERNANA: Novelli, Velenti, Gori, Bellavigna, Trifelli, Ferlicca (61’ Fulga), Sow (61’ Montenegro, Boudaas), Ferrara, Pierdomenico (70’ Turella), Pllana, Loconte (91’ Coltorti). (A disp. Di Loreto, Camozzi, Goretti, Rota, Guaglianone, Lorrai, Durastanti). All. Morrone.

SPEZIA: Mosti, Nicolai, Baldetti, Piccioli, Bertoncini, Banti (84’ Ebano), Viola, Felici (84’ Vannucci), Fontanarosa (66’ Franchetti Rosada), Brio (55’ Di Giorgio), Ferrazza. (A disp. Leonardo, Fantinati, Martinelli, Piras, Lorenzelli, Marchini, Tognoni, Marchetto). All. Terzi

Arbitro: Decimo di Napoli.

Reti: 10’ Valenti, 26’ Fontanarosa (rig.), 87’ Franchetti.

Terni – Esordio in campionato con il botto per la Primavera aquilotta, corsara sul campo della Ternana. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie ad una rete di Valenti al 10’. Pronta la reazione degli Aquilotti che pervengono al pareggio al 26’ grazie ad un rigore trasformato da Fontanarosa. Il math prosegue sui binari dell’equilibrio, poi nel finale (87’) i bianchi trovano la rete della vittoria con il neo entrato Franchetti Rosada. C’è tempo anche per un penalty fallito da Piccioli. Soddisfatto mister Claudio Terzi: "Vittoria importante ottenuta grazie al carattere e alla determinazione dei miei giocatori. Abbiamo ancora margini di miglioramento".

Fabio Bernardini

Nella foto: Claudio Terzi