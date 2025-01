Conto alla rovescia per la sfida Fiorentina-Roma femminile in programma lunedì 6 gennaio. Da X Factor al Picco, Sarafine canta in Supercoppa

Conto alla rovescia per il match Roma-Fiorentina valido per la Supercoppa femminile Frecciarossa, in programma lunedì 6 allo stadio ’Picco’.

Prima della partita e durante l’intervallo prevista l’esibizione canora di Sarafine, cantautrice, produttrice e vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor. Sarafine è il nome d’arte di Sara Sorrenti, nata a Salerno nel 1988, ma cresciuta a Vibo Valentia, in Calabria, prima di dedicarsi interamente alla musica ha vissuto tra Lussemburgo e Belgio occupandosi di fiscalità internazionale in diverse multinazionali, fino alla decisione di abbandonare la carriera per provare a cambiare la sua vita scrivendo le sue regole.

All’inedito pubblicato durante X Factor, “Malati di gioia”, ha fatto seguire tante ore di studio, scrittura, produzione e un tour estivo fatto di live in giro per l’Italia. A dicembre ha presentato “Un trauma è per sempre”, il primo ep ufficiale per Warner Music Italia, con 7 tracce. E anche il pubblico di La Spezia è pronto ad apprezzare il suo talento.

Prosegue intanto nelle agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it, la vendita dei biglietti per la Supercoppa Femminile Frecciarossa. Il costo del biglietto intero nei Distinti è di 7 euro, biglietti di ridotti a 1 euro riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 6 gennaio 2005), Over 65 (nati prima del 6 gennaio 1960), abbonati dello Spezia Calcio per la stagione 2024-25 (inserendo come coupon il codice Fidelity) e studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo nei punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).