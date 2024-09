Coppa Italia. Primavera fa cinquina. Il Pescara è travolto

SPEZIA

5

PESCARA

0

SPEZIA: Mosti, Nicolai, Baldetti (76’ Martinelli), Piccioli, Banti, Bertoncini, Viola (75’ Ebano), Felici, Fontanarosa (61’ Vannucci), Brio (56’ Di Giorgio), Ferrazza (61’ Tognoni). (A disp. Leonardo, Fantinati, Rolla, Kalushi, Lorenzelli, Vicari). All. Terzi

PESCARA: Barone, Pastori (46’ Di Biagio), Pesoli, Vischia, Preta, Valente (46’ Isufi), Ricciardi (7’ D’Arcangelo, 69’ Arena), Berardi, Cardilli (46’ Zeppieri), Gatto, Kunze. All. Memushaj.

Arbitro: Zoppi di Firenze (Russo di Nichelino e Martone di Monza).

Reti: 15’ Viola, 36’ Brio (rig.), 61’ Ferrazza, 63’ Tognoni, 87’ Piccioli (rig.).

LA SPEZIA – Spezia Primavera a valanga contro il Pescara nel 2° turno preliminare di Coppa Italia. Il match, disputato al Ferdeghini, ha visto i ragazzi di Terzi prevalere 5-0 su pari età allenato da Memushaj, ex giocatore di Pescara e Carpi, ma anche di Canaletto e Sarzanese, nonché spezzino di adozione. Nei 32’ di finale i bianchi affronteranno il Monza il 30 ottobre. Partono forte gli aquilotti in vantaggio al 15’ con Viola. Il raddoppio al 36’ su rigore d Brio. Al 61’ è Ferrazza andare in rete, due minuti dopo Tognoni firma il poker. All’87’ Piccioli chiude i giochi.

Fabio Bernardini