Cosenza-Spezia 0-0: un pareggio giusto, poche le occasioni

Cosenza, 28 agosto 2024 – Una partita con poche occasioni e finisce 0-0 tra Cosenza e Spezia, nel terzo turno della Serie B, sempre di sera. Vicino al vantaggio gli spezzini nel primo tempo con la traversa colpita nella propria porta da Fumagalli e poi nella ripresa con Soleri, mentre i padroni di casa, al San Vito Marulla, sprecano nel finale con Sankoh, un gol praticamente fatto.

Subito alcune scelte obbligate per D'Angelo: Candelari in panchina perché ha accusato un problemino in rifinitura, quindi non lo hanno rischiato dall'inizio, mentre Hristov era tornato ieri dopo due giorni di permesso per la nascita del figlio e si è ragionato per non sovraccaricarlo.

Non accade niente al San Vito-Marulla fino al 12' quando D'Orazio stende Elia lanciato dal colpo di testa di Soleri. L'arbitro assegna il calcio di rigore, poi il Var conferma il fallo, ma sancisce, giustamente, che sia fuori area e così arriva il calcio di punizione. A batterlo Esposito che con il destro impegna il portiere. Impreciso nel suggerimento finale Aurelio dopo una caparbia galoppata sulla sinistra e il Cosenza si salva in angolo al 20', con Vignali (entrato dopo l'infortunio di Elia) e Di Serio pronti a ricevere.

Si fa vedere anche la squadra di casa con il tiro di Fumagalli al 31', da venticinque metri, con Sarr a respingere sulla propria sinistra. Due minuti dopo, la punizione di Fumagalli (fallo di Mateju che si becca l'ammonizione) e il rimpallo porta la sfera a centro area dove Caporale calcia clamorosamente alto.

Spezia vicinissimo al vantaggio al 35' con il corner di Esposito, la deviazione di testa di Wisniewski e Fumagalli a calciare sotto la traversa con palla che poi esce. Il tentativo di Charlys che termina alto chiude il primo tempo.

Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e non accade niente fino al 14' con la conclusione di Vignali altissima, da una trentina di metri. Poi si salva con un riflesso e respinge il colpo di testa di Soleri al 17', sul corner di Esposito.

Murato dal salvataggio di Mateju il tiro di Kouan al 24', proprio davanti a Sarr, mentre Pio Esposito tira in torsione, un rasoterra che Micai para facile al 29'. Ma il Cosenza sale e al 32' il nuovo entrato Rizzo Pinna chiama in causa Sarr che devia sotto all'incrocio. Il gol vittoria se lo divora Sankoh, con la palla servita da Ricciardi, solo da spingere in porta. Nel prossimo turno lo Spezia, prima della sosta, affronterà domenica 1° settembre alle 20.30 al Picco, il Cesena.

Spezia-Cosenza 0-0

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi, Camporese, Caporale; Ciervo, Charlys, Florenzi (25' st Mauri), D'Orazio (16' st Ricciardi); Kouan (25' st Rizzo Pinna); Fumagalli (43' st Zilli), Mazzocchi (16' st Sankoh). A disp. Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Kourfalidis, A. Hristov. All. Alvini.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Mateju, Bertola; Elia (18' pt Vignali), Nagy (26' st Bandinelli), S. Esposito, Cassata (35' st Candelari), Aurelio; Di Serio (35' st Falcinelli), Soleri (26' st P. Esposito). A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Reca, Benvenuto, P. Hristov, Giorgeschi. All. D'Angelo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti Laudato di Taranto e Niedda di Ozieri, quarto uomo Castellone di Napoli; Var Dionisi dell'Aquila, Avar Miele di Nola).