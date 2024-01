La Cremonese s’impone in casa dello Spezia per 0-1. Ora “vede” il secondo posto

Cremona – La Cremonese riesce a imporsi in casa di uno Spezia affamato di punti e si porta ad una sola lunghezza dal secondo posto, al fianco del Venezia. Un successo di grande importanza, ma non facile per la squadra di Stroppa, che ha inseguito a lungo con volontà il vantaggio prima e in seguito non è riuscita a chiudere anzitempo la contesa.

Nonostante la reazione dei liguri, però, i grigiorossi sono riusciti a condurre in porto una vittoria che premia la qualità della compagine ospite e ne consolida le ambizioni. Sin dai primi minuti la Cremonese assume le redini del gioco. Nel primo quarto d’ora Sernicola e Collocolo impensieriscono la difesa dei locali, che riescono a rispondere solo al 25’, quando Vignali va pericolosamente al tiro, ma Ravanelli devia in angolo.

Dopo una buona occasione capitata a Coda e neutralizzata da Zoet al 28’, la compagine di Stroppa spinge in avanti nell’ultimo quarto d’ora prima dell’intervallo. Zanimacchia e Falletti “intravedono” il sospirato vantaggio, ma la rete difesa da Zoet rimane inviolata e le due contendenti vanno al riposo sul nulla di fatto.

L’inizio della ripresa è favorevole ai liguri, che sciupano due ghiotte opportunità con Verde e con Kouda nei primi 3’. Tanto spreco viene pagato a carissimo prezzo dalla formazione di D’Angelo, che al 9’, dopo una nitida occasione mancata da Zanimacchia, vengono trafitti dal (sospirato) ritorno al gol di Coda. L’azione parte da Zanimacchia che serve un insidioso pallone al centro dell’area spezzina, dove la difesa non riesce ad allontanare a dovere la sfera che arriva a Coda, pronto, dal canto suo, a battere Zoet. I bianchi non vogliono arrendersi e replicano subito con Bandinelli, ma la Cremonese controlla con grande attenzione il prezioso vantaggio. Le sorti della gara rimangono aperte fino al termine del lunghissimo recupero, ma il risultato non cambia più assegnando alla compagine di Stroppa tre punti che alimentano la voglia di conquistare uno dei due posti che valgono la A diretta. Spezia-Cremonese 0-1 (0-0) Spezia (3-4-2-1): Zoet 6,5; Hristov 6, Nikolaou 6,5, Gelashvili 6 (1’ st Muhl 6); Kouda 6,5 (39’ st Candelari sv), Bandinelli 6 (31’ st Krollis 6), Salvatore Esposito 6, Vignali 6,5 (39’ st Cipot sv); Verde 6, Cassata 6 (16’ st Jagiello 6); Francesco Pio Esposito 6. A disposizione: Zovko; Crespi; Pietra; Corradini; Moro; Antonucci; Bertola. All: Luca D’Angelo 6. Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6,5, Ravanelli 6 (1’ st Lochoshvili 6), Bianchetti 6; Sernicola 6,5 (21’ st Ghiglione 6), Castagnetti 6,5, Collocolo 6,5, Falletti 6 (21’ st Majer 6), Zanimacchia 6,5; Vazquez 6 (32’ st Quagliata 6), Coda 6,5 (32’ st Tsadjout 6). A disposizione: Saro; Livieri; Ciofani; Afena-Gyan; Rocchetti; Abrego; Okereke. All: Giovanni Stroppa 6,5. Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara 6. Reti: 9’ st Coda. Note: ammoniti: Kouda; Cassata; Falletti; Collocolo; Cipot; Hristov; Nikolaou – angoli: 5-5 – recupero: 1’ e 10’ – spettatori: 6.684.