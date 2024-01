D’Angelo spiega così la grande sofferenza finale e il gol che ha riaperto la partita preso in contropiede sbagliando una ripartenza. "Non siamo una squadra abituata a vincere»

D’Angelo e gli aquilotti centrano una grande vittoria in un derby emozionante, duro e dalle mille emozioni. Un gran primo tempo spiana la strada alla vittoria, ma una ripresa di autentica sofferenza. Ovviamente euforia ma anche lucidità del mister.

"Pisa squadra importante, con Leverbe e Nagy in tribuna. Giocano bene, noi abbiamo messo quello che potevamo. Le difficoltà ci sono e abbiamo giocato anche con qualcuno che andrà via. Se in qualche circostanza non siamo stati premiati dal risultato, oggi soffrendo abbiamo conquistato i tre punti che erano troppo importanti".

Ha quasi sbagliato panchina...

"Sono stato benissimo a Pisa, trattato bene da tutti. Non ho sbagliato, so sempre stare al mio posto e so quale è, spero di lasciare nei prossimi mesi un bel ricordo anche a Spezia".

Buon esordio dei nuovi, Falcinelli e Matjeu, Vignali aveva qualche problema?

"Vignali non è stato benissimo in settimana, il Pisa nei primi 15’ ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo gestito bene il vantaggio. Nel secondo tempo in questo ambiente è venuta la preoccupazione di non farcela, siamo una squadra non abituata a vincere. Preso gol in contropiede sbagliando una ripartenza. Chi è entrato ha fatto benissimo, Pio Esposito è venuto in macchina con un dirigente perché per tutta la settimana ha avuto febbre. Ci mancano Gelashvili e Bandinelli che sono fondamentali, Kouda forse si è stirato. Sicuramente arriverà qualcun a darci una mano. Comunque questa squadra ha qualità".

Squadra riconciliata con il pubblico. Applausi alla fine...

"Il pubblico ci è sempre stato vicino, oggi abbiamo dato dimostrazione di essere tutti attaccati alla maglia".

Falcinelli euforico e autore di una ottima prestazione.

"Partire cosi era troppo importante, non avevo seguito molto lo Spezia, ma ho visto una squadra viva, con anima, una prova cosi di carattere dimostra che ho fatto bene a venire. Con questa mentalità riusciremo a salvarci. E’ una squadra giovane, credo nel gruppo e nel mister adatto alla situazione. Siamo un gruppo positivo e col sorriso, la classifica è quella, ma una squadra che non ha certe caratteristiche non fa questa prestazione".

Marco Zanotti