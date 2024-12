Derby Sampdoria-Spezia: Semplici sulla panchina, tifosi aquilotti assenti

Un derby già attesissimo con l’aggiunta, in settimana, di due ingredienti che lo hanno reso ancora più 'piccante': il divieto di trasferta ai tifosi dello Spezia e l’arrivo sulla panchina della Sampdoria dell’ex tecnico dello Spezia Leonardo Semplici. Argomento affrontati, con la consueta serenità, da Luca D’Angelo nella conferenza stampa pre-gara.

Partiamo dalla tifoseria aquilotta cui è stata vietata la trasferta. Che ne pensa?

"E’ un vero peccato, sappiamo che sarebbero stati tanti a vedere la nostra squadra. Cercheremo di dare loro una soddisfazione".

Proprio Genova segnò il suo esordio sulla panchina dello Spezia, in quello che poi è stato un grande percorso.

"Sì un grande percorso, salvezza importante e ora questa fase di grande soddisfazione. Ma quella di domani, a distanza di un anno, è una partita diversa".

Nella Sampdoria è arrivato Semplici: che mosse si aspetta?

"La Samp è una grande squadra e sappiamo come l’allenatore la farà giocare. Siamo consapevoli delle difficoltà".

Come si affronta questa partita?

"Dal punto di vista mentale nel modo giusto, entrando con la voglia di aggredire e fare la nostra partita. Non abbiamo preparato tanto in difesa, perchè non sappiamo come giocherà davanti la Samp. Lo Spezia è pronto e si farà valere".

Salvatore Esposito, la sua grande crescita: come lo sta vedendo?

"Ha acquisito una grande sicurezza in quello che fa, è cresciuto e ha la piena fiducia di tutti noi. Prima cercava solo l’assist, ora ha capito che può fare male anche tirando. Ha un piede importante".

Cosa sceglierà in difesa con quattro giocatori in lizza per tre maglie?

"Deciderò in base alle caratteristiche degli avversari e dallo stato di forma, come sempre"

Chi teme della Sampdoria in modo particolare?

"Tutti, come è giusto che sia. Hanno in ogni reparto calciatori importanti, Coda e Tutino si presentano da soli. Ma non solo loro".

Corsa sul Pisa o Sassuolo?

"Nel ciclismo si fa la corsa sull’avversario... Il campionato è ancora lungo".

Solo con Juve, Napoli e Genoa non si disputarono i playoff i B: succederà anche quest’anno?

"C’è tanto equilibrio ed è troppo presto per parlare di questo. Mancano ancora tre giornate alla fine dell’andata. Pensiamo partita per partita".