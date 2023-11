Derby, stop alla vendita dei biglietti. Tifosi aquilotti con il fiato sospeso

Tifosi aquilotti con il fiato sospeso per la trasferta di venerdì sera allo stadio Ferraris di Genova, in occasione del derby Sampdoria-Spezia. Ieri il club blucerchiato ha comunicato la momentanea sospensione della vendita dei biglietti per il settore ospiti ’su indicazioni degli organi di Pubblica Sicurezza’, precisando altresì che, "che, come da determinazione ministeriale numero 56 del 15 novembre 2023, i residenti nella provincia della Spezia non possono acquistare i biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale". Uno stop inatteso visto che la stessa determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive aveva stabilito la "vendita dei tagliandi per i residenti della provincia della Spezia, esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia Calcio", con l’aggiunta "dell’impiego di un adeguato numero di steward, il rafforzamento dei sevizi, anche nella fase di filtraggio e prefiltraggio". Il blocco della vendita dei biglietti si è reso necessario per la richiesta da parte del Gos, riunitosi ieri mattina a Genova, all’Osservatorio di una valutazione aggiuntiva sui rischi che la trasferta comporta. Si attende, dunque, il pronunciamento dell’Osservatorio che dovrebbe arrivare tra oggi e domani e, a ruota, quello del Gos. Sulle prime c’è chi ha ipotizzato il divieto di trasferta, ma pur constatando la rivalità tra le opposte tifoserie, sarebbe una decisione estremamente penalizzante per lo Spezia e i suoi supporter, considerando l’assenza, nell’attuale campionato, di fatti di violenza riconducibili alla tifoseria aquilotta. Si pensi, addirittura, al caso di Spezia-Reggiana quando non venne impedita la trasferta ai tifosi emiliani, benché gli stessi fossero reduci dal derby di Parma a dir poco tumultuoso. È vero che nello scorso campionato qualche problema si è verificato alla stazione di Genova Brignole nel post partita, ma resta un episodio circoscritto per giunta poco attinente con il presente, visto che i circa mille supporter bianchi si muoveranno con quattro pullman (due quelli allestiti dal Gruppo Belini frizzanti, uno dal club Franco Cavatorti, uno dal club Orgoglio Spezzino) e mezzi privati, evitando il ricorso al treno visto l’assenza di un convoglio utile per il ritorno. Proprio quest’ultimo aspetto dovrebbe far propendere l’Osservatorio a dare il via libera alla trasferta degli spezzini, anche perché diversamente si creerebbe un precedente.

Sul fronte tecnico, ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi a Follo. Sono tornati i nazionali Cipot, Zovko, Plaia e Mascardi, rientrati in gruppo Nikolaou e Zurkowski, mentre Bandinelli ha proseguito nel suo lavoro personalizzato. Ancora terapie e lavoro differenziato per Hristov, Serpe, Wisniewski e Reca. Quest’ultimo si è sottoposto ieri a esami diagnostici, si teme uno stop di due mesi. Per quanto riguarda la Samp, ancora assenti i nazionali Ghilardi, Stankovic e Stojanovic, out Nicola Murru, sulla via del recupero Malagrida e Pedrola.

Fabio Bernardini