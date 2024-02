FeralpiSalò, contro lo Spezia per riaccendere le speranze. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Saò (Brescia) – “Dovremo lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata”: è la previsione dell’allenatore della FeralpiSalò, Marco Zaffaroni, che spinge in avanti il suo sguardo. Questo, comunque, non toglie che la partita di domani sera (fischio d’inizio alle 20.30 affidato al signor Niccolò Baroni di Firenze) in casa di un’altra pericolante come lo Spezia (in serie positiva da cinque turni) acquisti un valore fondamentale per la voglia di rimanere in B dei gardesani, scivolati dopo la sconfitta con l’Ascoli a cinque punti dai play out e a nove dalla salvezza diretta.

Non c’è più tempo per battute a vuoto e, al contrario, bisogna costruire un filotto di risultati positivi, necessario per rientrare nella corsa sempre più serrata per evitare l’immediato ritorno in serie C. In vista della sfida al “Picco” il tecnico verdeblù recupera Attys, mentre Giudici dovrebbe essere pienamente disponibile per il match interno di domenica con la Sampdoria. Sono invece fermi ai box per infortunio Compagnon, Dubickas (per lui il responso dei sanitari parla di “lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”) e il lungodegente Carraro, mentre verranno verificate all’ultimo le condizioni di Letizia, ancora alla ricerca della forma migliore.

Mister Zaffaroni ha le idee chiare in merito a quello che deve chiedere ai suoi giocatori in vista di questa sfida che vale letteralmente doppio: “Ci serve una partita di livello, anche perché giocheremo in un bellissimo stadio davanti a tante persone. Affrontiamo una squadra che è in un momento positivo e sta facendo dei risultati importanti. Sono partiti male ad inizio stagione, ma sono in netta ripresa. Hanno recuperato tanti giocatori e durante il mercato hanno inserito altri elementi. Per quel che ci riguarda, dobbiamo trasformare in energia positiva la rabbia per come è andata con l’Ascoli. La squadra sta facendo cose positive, ma, nonostante questo, dobbiamo alzare l’asticella ulteriormente”. Un proposito da trasferire con tutta la volontà possibile domani sera sul campo del “Picco”, dove, nonostante la salute ritrovata di un avversario partito ad inizio Campionato con obiettivi più che ambiziosi come lo Spezia, la matricola FeralpiSalò, nuovamente fanalino di coda insieme al Lecco, dovrà riaccendersi per rilanciare a suon di punti la sua “fame” di salvezza. Probabili formazioni: Spezia (4-3-3): Zoet; Gelashvili, Muhl, Nikolaou, Mateju; Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli; Elia, Falcinelli, Di Serio. All: Luca D’Angelo. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic. All; Marco Zaffaroni. La partita si giocherà domani, mercoledì 28 febbraio, alle 20.30, allo Stadio Picco di La Spezia e sarà visibile su Sky e Dazn.