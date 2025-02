Caserta dà la carica: "Scotta ancora il ko rimediato all’andata. E occhio a Lapadula»

Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha posto l’accento sulla necessità di curare il minimo dettaglio per uscire indenni dal ‘Picco’: "La sconfitta dell’andata ci ha fatto capire che contro grandi squadre come lo Spezia occorre concedere il minimo indispensabile, curando ogni particolare. Una sconfitta, quella partita a domicilio, che non avremmo meritato". L’allenatore dei calabresi ha poi rimarcato il valore dello Spezia: "È una squadra in lotta per la promozione diretta, che sta disputando un grandissimo campionato e si è ulteriormente rinforzata dopo il mercato di gennaio. Dovremo mettere in campo l’umiltà".

Caserta si è anche soffermato su Lapadula, un giocatore da lui allenato. "Credo sia uno dei migliori attaccanti della categoria, lo conosco abbastanza bene, a lui e allo Spezia dovremo concedere pochissimo". Il Catanzaro scenderà al ‘Picco’ privo di Compagnon, Breit, D’Alessandro e Pontisso. I calabresi occupano il quinto posto in classifica, a quota 39 punti, frutto di 8 vittorie, 15 pareggi e solo 3 sconfitte, l’ultima delle quali risale proprio al 21 dicembre scorso, quando i bianchi sbancarono il ‘Ceravolo’ 1-0. Da allora ben 8 risultati utili consecutivi: 34 i gol realizzati, dei quali ad opera del co-capocannoniere del torneo Pietro Iemmello, 26 quelli subiti. Un dato è significativo: i giallorossi non perdono il trasferta dal 28 agosto 2024 a Cesena.