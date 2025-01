Gli avversari. ’Tegola’ per i veneti. Ko il portiere Kastrati

Una ’tegola’ per il Cittadella a 48 ore dal match con lo Spezia:

il portiere titolare Kastrati non ci sarà a causa dell’infortunio alla schiena, che lo aveva costretto a uscire nel vittorioso match di Cosenza. Per l’esperto difensore albanese si parla di un mese di stop; al suo posto giocherà Maniero, quest’anno in campo 6 volte. Il Cittadella intanto ha puntellato la squadra con l’arrivo in prestito dal Bari del difensore Matino, mentre l’attaccante Ravasio proseguirà la stagione in Serie C ad Arezzo.