GLI SCENARI. Gelashvili riscattato dalla Dinamo Batumi. Fiducia a Hristov

Lo Spezia riscatterà dalla Dinamo Batumi il difensore Gelashvili (nella foto), al quale verrà proposto un contratto fino al 2027. Il georgiano è considerato dai dirigenti aquilotti un giocatore con qualità importanti, di prospettiva, con ulteriori margini di crescita nel prossimo campionato dopo il debutto in chiaro-scuro nella stagione appena conclusa. Nella rosa dello Spezia 2024-25 figurerà, con ogni probabilità, anche il centrocampista Tio Cipot, per il quale vale un po’ lo stesso discorso di Gelashvili. Tra gli obiettivi del club bianco vi è, poi, l’acquisto del centrocampista Nagy, il cui riscatto dal Pisa è stato fissato in 1,2 milioni (da esercitare entro il 15 giugno), ma che sarà probabilmente oggetto di una ricontrattazione. Nel corso dell’estate si punterà al prolungamento del contratto a Hristov (in scadenza a giugno 2025), mentre è già in fase di valutazione il prolungamento del contratto di Zoet, per il quale si è fatto sotto anche il Groningen. Rientrerà alla base il centrocampista Beck. Destinati a partire i difensori Serpe, di rientro dal prestito alla Turris, Moutinho, che sarà dirottato in prestito e Jureskin che tornerà al Pisa. Si cercherà di piazzare i pezzi pregiati: Nikolaou (interessa al Torino), Reca e Bastoni (difficile il suo riscatto da parte dell’Empoli). Sperando, nei riscatti da parte dell’Empoli di Zurkowski, per una cifra forse inferiore ai 5 milioni originariamente fissati e di Dragowski da parte del Panathinaikos.

Fabio Bernardini