Gori già pronto a scendere in campo: "Subito titolare? Non vedo l’ora"

Due volti nuovi in casa Spezia, presentati ufficialmente ieri nella nella sala Rino Capellazzi del centro sportivo ’Ferdeghini’, con il direttore sportivo aquilotto Stefano Melissano a fare gli onori di casa. Arrivano in maglia aquilotta Duccio Degli Innocenti, centrocampista lo scorso anno al Lecco (serie B) e Stefano Gori, portiere dalla Juventus. "Presentiamo due protagonisti che lo Spezia ha voluto fortemente – le parole di Melissano – Seguo Duccio sin da ragazzo quando giocava con Empoli e Atalanta, Stefano è ancora giovane e deve ancora far vedere tutto il suo potenziale".

A rompere il ghiaccio è Degli Innocenti.

"Mi ritengo fortunato allenarmi con calciatori bravi dai quali posso solo che imparare. Ringrazio la società della fiducia nei miei confronti, sono veramente felice di far parte di questo gruppo".

Anche Gori è entusiasta della sua nuova esperienza: cosa prova a dover essere subito titolare?

"Anche a Monza mi è capitato, sono pronto ho voglia di mettermi in gioco e non vedo l’ora di iniziare"

Parola a Degli Innocenti: quale è il suo ruolo preferito?

"Sono un play , ma posso giocare anche mezzala, a disposizione del mister. Avere davanti giocatori importanti come Esposito è una grande opportunità per crescere. Lavoro sempre di più per migliorare. Ho trovato un grande gruppo, sono stato subito accolto al meglio da tutti soprattutto da Bandinelli".

Gori conosce bene mister D’Angelo...

"Sì lo conosco dai tempi di Pisa, l’inserimento è stato molto facile. Ogni occasione è quella giusta per crescere. Non mi spaventano le responsabilità e sono pronto sapendo che potrei essere già titolare. Mi reputo un portiere bravo nelle uscite, molto reattivo e esplosivo. Ma credo di essere un buon portiere e spero di dare il mio contributo alla squadra".

Sono entrambi rimasti colpiti dal pubblico del ’Picco’: che impressione vi ha fatto?

"Vedere tutto lo stadio pieno, con quel tifo è impossibile non dare tutto – dicono all’unisono – Crediamo che sia veramente difficile giocarci contro in questo ambiente. Sapevamo del tifo del ’Picco’, ma giocarci no da avversari fa venire veramente i brividi".

Melissano chiude la presentazione dei due nuovi giocatori con la soddisfazione di un mercato "che si è chiuso secondo le linee che erano state concordate l‘arrivo dei nuovi e i rinnovi, ormai a breve, di Bertola e Reca sono la dimostrazione"

MZ