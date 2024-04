Hristov si conferma il migliore della difesa. Zoet salva tre volte, poi la combina grossa

ZOET 4,5: salva la porta spezzina sul fendente da fuori di Mihaila, si ripete poco dopo sulla conclusione potente di Bonny, nulla può sul gol di Hernani. Provvidenziale la sua uscita su Colak, combina il patatrac sbagliando clamorosamente l’uscita su Charpentier.

MATEJU 5: si coordina con Cassata nel frenare i dribbling in velocità di Camara, in difficoltà quando si scambia nella marcatura su Bonny che lo lascia sul posto in occasione del gol annullato. Non esemplare la sua chiusura sulla botta vincente di Hernani, non tanto per la sfortunata deviazione, quanto perché lascia troppo spazio alla battuta a rete del brasiliano.

HRISTOV 6: si conferma il migliore del reparto difensivo, regge bene botta su Mihaila, spronando i compagni a non mollare.

NIKOLAOU 5,5: va a fasi alterne, discreto in alcune chiusure, in sofferenza quando gli attaccanti ducali spingono sull’acceleratore. Non eccelle in fase di impostazione (63’ VIGNALI 6: fa il suo con qualche errore di precisione).

ELIA 6: discreto nel tamponare le folate di Man, si impegna anche nel rilanciare le azioni offensive.

NAGY 6: suda sette camicie per tamponare i varchi, prova a dare anche geometrie ma inutilmente (81’ CANDELARI s.v.).

ESPOSITO S. 5,5: si vede solo per un’ottima verticalizzazione a Kouda, lanciato sul filo del fuorigioco. Poca l’inventiva, la capacità di fare filtro e la velocità di ribaltare l’azione.

CASSATA 5,5: sulle tracce di Camara, circoscrive con tenacia e diligenza tattica l’atleta ivoriano, ma da dimenticare quando si tratta di ripartire palla al piede (63’ MORO 5: mai incisivo e nel vivo dell’azione).

VERDE 5,5: prova spesso lo scambio di prima con scarsa efficacia, la sua prima e unica conclusione è allo scadere del primo tempo, parata da Chichizola. La sua qualità si vede solo su un cross invitante sul quale Kouda e Elia non arrivano alla deviazione vincente e su un assist perfetto per la testa di Falcinelli.

KOUDA 5: si divora incredibilmente il gol a tu per tu con Chichizola, richiamando alla mente l’errore di Shomurodov a Firenze. Cerca di farsi perdonare con un’incursione in area ma il tiro senza velleità termina sui guantoni del portiere ducale (71’ JAGIELLO 5: si vede poco o nulla).

FALCINELLI 5,5: stretto nella morsa di Circati & C. non riesce a trasformare il gran lavoro in concretezza. Senza esito il suo colpo di testa che si perde sul fondo. Ammonito, salterà il derby (71’ ESPOSITO F. 5: costantemente anticipato dagli avversari).

ALL. D’ANGELO 6: i suoi uomini reggono botta a tratti alla capolista, ma un po’ di sfortuna (la deviazione di Mateju), l’errore di Zoet e la diversa qualità in fase offensiva del Parma hanno determinato la sconfitta.

ARBITRO COLLU 6: dirige con autorevolezza pur non avvedendosi del fallo netto di Bonny su Hristov, bravo Maggioni a richiamarlo al Var. Mal coadiuvato dall’assistente non fischia il fuorigioco dal quale scaturisce il calcio d’angolo vincente per i ducali.