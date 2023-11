I blucerchiati vengono da due vittorie consecutive contro il Palermo e il Modena. La Sampdoria ha saputo risollevarsi. Pirlo: "Ci vorrà la stessa fame»

"Il match contro lo Spezia sarà importante e difficile, dovremo avere la stessa fame delle ultime gare". Mister Andrea Pirlo, nel rimarcare la delicatezza della gara odierna, ha evidenziato le qualità dello Spezia: "Si tratta di una squadra forte costruita per non essere in questa posizione di classifica. Credo che il neo mister D’Angelo cambierà qualcosa". Nel derby ligure tra le grandi deluse del campionato di Serie B, la Sampdoria partirà con il vantaggio del morale rialzato dopo le due vittorie consecutive contro il Palermo e il Modena. Il tecnico blucerchiato non potrà contare sul portiere Ravaglia, i difensori Ferrari, Barreca e Murru, i centrocampisti Benedetti, Stojanovic e Malagrida, l’attaccante spagnolo Pedrola, tutti infortunati. Scontata la riproposizione del sistema 4-3-2-1. A guardia dei pali vi sarà Stankovic, a guidare una difesa composta dal terzino destro Depaoli, dai centrali Ghilardi e González e dal mancino Giordano. A dettare i tempi, al centro della mediana, vi sarà il 21enne catalano Yepes, supportato ai lati da Vieira e dal macedone Kasami. Sebastiano Esposito e Borini si posizioneranno sulla trequarti a supportare il centravanti De Luca (in ballottaggio con Verre). Nelle fila della Samp vi è Matteo Ricci, uno degli eroi della storica promozione in Serie A delle Aquile nel 2020, protagonista con la maglia bianca di 99 partite, con nove gol e dieci assist, non confermato nel 2021, dopo gli addii di Italiano e Meluso, con non poco rammarico tra i tifosi. La Sampdoria occupa il 14° posto in classifica con tredici punti (sarebbero quindici senza i due punti di penalizzazione). Quattro le vittorie, tre delle quali ottenute nelle ultime quattro giornate (contro il Cosenza, il Palermo e il Modena), tre i pareggi e sei le sconfitte. Nelle sei gare disputate tra le mura amiche la Sampdoria ha collezionato quattro sconfitte contro il Pisa, il Venezia, il Cittadella, il Catanzaro e due vittorie contro il Cosenza e il Palermo. Quattordici le reti realizzate, sedici quelle incassate.

Fabio Bernardini