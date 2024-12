I DATI DEL MATCH AL ’BARBERA’. Si rivela inutile il maggior possesso palla. In area siciliana 29 cross ma poco precisi

Quanto conta la statistica del possesso palla nel calcio moderno? Alla luce dei tanti riscontri, è sempre più inutile. E anche il match di Palermo ne è la conferma. Basti pensare che gli aquilotti avevano terminato il primo tempo con il 52% di possesso palla, poi salito a 58% nel finale, frutto magari di un secondo tempo più attivo. Paradossale, anche se ovviamente sono stati i leziosi passaggi dei bianchi in quella frazione a far salire il dato. Quello che invece ci piace guardare sono i numeri dei cross: 29 quelli spezzini (contro i 10 dei siciliani), sebbene poi valga solo la precisione, 50% quella dei siciliani, solo il 26,9% per lo Spezia.

m.m.