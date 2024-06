I giocatori in vacanza in attesa della preparazione estiva. Aquilotti fra mare e... palestra

Tempo di vacanze per i calciatori Aquilotti, in attesa del ritiro di Santa Cristina Valgardena che avrà inizio il prossimo 18 luglio e si protrarrà fino al primo agosto, con due amichevoli già in calendario contro le tedesche Arminia Bielefeld e Bochum. Salvatore Esposito (nella foto) sta trascorrendo le sue ferie a Marbella, nella splendida costa spagnola dell’Andalusia. Relax, mare ma anche allenamento sulla spiaggia per il centrocampista campano. Vacanze al sole e al mare, con le relativi consorti, anche per Petko Hristov e Dimitrios Nikolaou. Filippo Bandinelli, che probabilmente sarà promosso capitano dello Spezia 2024-25 vista la probabile partenza di Nikolaou, sta trascorrendo un periodo di riposo con la famiglia, ma non trascura la forma fisica con allenamenti quotidiani mirati a Forte dei Marmi, nella stessa palestra frequentata dall’ex aquilotto Emmanuel Gyasi. Per Adam Nagy, Rachid Kouda e Nicolò Bertola ferie rinviate per gli impegni in nazionale.

F.B.