Via Emilia, grandi manovre

Fra neopromosse, retrocesse e squadre pronte a dire la loro, sula Via Emilia il calcio mercato si sta infiammando. In casa Cesena niente rivoluzioni ma 8-9 innesti mirati da aggiungere ad un gruppo rodato che ha conquistato la promozione in B. I profili valutati, saranno quelli di giovani di qualità oltre a giocatori che abbiano già una solida esperienza in cadetteria. Questa la traccia di massima con cui si muoverà il direttore sportivo Fabio Artico nella sessione estiva delle trattative. Poi, sulle caratteristiche dei giocatori, una parola pesante la metterà il nuovo allenatore Michele Mignani che potrebbe rivolere con sé il centrocampista centrale classe ’94 Mattia Maita, in uscita dal Bari, dopo tre stagioni da protagonista (con la promozione dalla C alla B e la finale playoff di B persa all’ultimo tuffo). Per quanto riguarda i giovani ai romagnoli potrebbe interessare il centrocampista classe 2003 dell’Atalanta Federico Zuccon di rientro dal prestito al Cosenza dove ha disputato una buona stagione collezionando 29 presenze in B. Sempre a Cosenza, cartellino però dell’Inter, era anche il difensore 2003 Alessandro Fontanarosa. Per l’attacco Davide Merola del Pescara è un nome sul di Fabio Artico. La retrocessione dalla A porta numerosi cambiamenti in casa Sassuolo dove si registra la partenza del brasiliano Matheus Henrique, che torna in patria per giocare con il Cruzeiro. Lasciano i neroverdi anche Castillejo, Viti, Pedersen e Kumbulla. In partenza anche Pinamonti, destinato a una squadra di serie A.

La Reggiana sta per garantirsi le prestazioni di Andrea Meroni, difensore centrale classe ’97 che dal primo di luglio sarà libero da ogni vincolo contrattuale con il Cosenza. A buon punto anche la trattativa per Simone Cinquegrano, promettente terzino destro classe 2004 di proprietà del Sassuolo con cui è diventato campione d’Italia Primavera. lnfine a Modena si pensa a come rinforzare l’attacco: al momento in rosa le due punte sicure di rimanere sono Gliozzi e Abiuso, potrebbero invece partire Strizzolo e Manconi (quest’ultimo seguito da più di una società di C, tra cui il Benevento), mentre è in procinto di essere ufficializzato, a meno di ribaltoni dell’ultima ora, l’arrivo di Thomas Alberti, lo scorso anno al Fiorenzuola. Nei sogni dei tifosi canarini c’è l’ingaggio di un bomber da ’doppia cifra’, merce rara e sempre costosa, quell’attaccante che il Modena hanno spesso avuto nel passato e che invece in tempi più recenti è un po’ mancato.