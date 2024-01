I MOTIVI. Ma c’è ancora tempo per trovare nuova linfa

Chi mal comincia... ha comunque tempo di rialzarsi. Il campionato non poteva riprendere nel peggiore dei modi per lo Spezia. Con una sconfitta. Non solo, con un k.o. pesante. Non solo, con una prestazione da dimenticare. I giocatori? Gli stessi, con lo stesso vigore, la stessa scarsità di idee, lo stesso timore. Insomma, senza nulla togliere a D’Angelo, almeno si potrà smettere di seppellire di brutti giudizi chi l’ha preceduto. Ben ha fatto proprio l’attuale tecnico ad elogiare il lavoro di Alvini con grande onestà e lealtà (non poi così consueta nell’ambiente), rendendosi fin da subito conto che la squadra, insomma... è quella che è. D’Angelo è un ottimo allenatore (così come lo era ed è Alvini), dovrà tirare fuori dal cilindro una carta magica, un suo asso, per far risorgere questi ragazzi che proprio non hanno intenzione di andare oltre un destino che sembrano già essersi ‘autodefiniti’. Il mercato non ha dato, per ora, gli esiti attesi. Insomma, è arrivato soltanto Vignali, riserva a Como e che nella sua città, però, saprà ritrovare energia da protagonista. Ma non finisce qui. Non si chiude il campionato sul lago lombardo, così come non si concluderà alla prossima casalinga contro la Cremonese. C’è tutto il tempo per trovare nuova linfa, cambiare atteggiamento e riprendere una serenità che manca da troppi mesi.

Marco Magi

Nella foto: il presidente Philip Platek col responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia a Como (P. Moretti)