I precedenti. Aquile mai vittoriose tra le mura amiche

Non ha mai vinto lo Spezia contro il Sassuolo tra le mura amiche: due gli acuti degli emiliani e altrettanti i pareggi. Tra le sconfitte aquilotte, quella ‘interna’ del Manuzzi di Cesena (col Picco in ristrutturazione) per 4-1 (apertura di Djuricic, gol del momentaneo pareggio di Galabinov, poi Berardi, Defrel e Caputo), il 27 settembre 2020, nello storico esordio spezzino in Serie A. Ultimo incrocio il 27 agosto del 2022, 2-2 (prima Frattesi, poi Bastoni e Nzola, e dopo Pinamonti), lo stesso risultato del 5 dicembre 2021 (avanti lo Spezia con Manaj e Gyasi, poi il bis di Raspadori). Nel primo precedente, in B invece, il Sassuolo di Di Francesco, il 22 settembre 2012, passò al Picco per 2-0 con reti di Missiroli e Troianiello.