I precedenti. Dal 1929 ad oggi è il tredicesimo ’Derby della Cisa’. La firma di Chabot e Agudelo sull’ultima sfida in A

Tredicesimo Derby della Cisa, con lunghi intervalli per le opposte vicende: Aquilotti protagonisti fino all’immediato dopoguerra, poi le parti si sono rovesciate, con il Parma a distanze anche siderali. Con l’istituzione della B, entrambe vi arrivarono da vincitrici dei loro gironi di 1^ Divisione. Il Parma vinse nel 29/30 (2-0: Vaccari e Franzini), ma i bianchi si rifecero nei due successivi incontri: protagonista Gino Girino, a segno sia nello 0-1 del 30/31, sia nello 0-2 del 31/32, raddoppiando il gol di Ghidoni. Il Parma finì in C con appena 9 punti e tornò in B solo nel dopoguerra, ma il derby col girone unico, nel 48/49: 1-1 (Bronzoni e pari spezzino di Pozzo). Lo Spezia spedì in C il Parma col 4-1 dello spareggio di Milano. Saltiamo al 71/72, in C: terza e ultima affermazione spezzina, 0-1, con rigore di Perico (futura colonna dell’Ascoli in A). Cinque sfide a cavallo tra i 70’ e gli ’80: vittorie parmigiane nel 75/76 (4-2, Aquilotti subito avanti con Caocci e Fumagalli, poi Bressani, una doppietta di Bozza e Perotti) e nel 76/77 (2-1: Colonnelli e Turella; Giulietti); Spezia raggiunto nel 77/78 (1-1: Seghezza 85’, Romanini 87’) e nel 78/79 in C1 (2-2: a Mugianesi rispose Colonnelli, a Seghezza Bonci su rigore). Nell’80-81 in C1 l’ultima prima di un lungo stop: 3-1 (D’Agostino, pari di Becattini, ancora D’Agostino e Cesati). Lo Spezia si rivide al Tardini a Natale del 2017 (0-0) in B, prima del 2-2 del 20/21 in A (Chabot e Agudelo, ennesima rimonta con Gagliolo e rigore di Kucka al 91’).

Mirco Giorgi