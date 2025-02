I precedenti. L’ultimo acuto al ’Tombolato’ nell’anno della ’A’

L’obiettivo dello Spezia è ben definito: tornare a vincere al Tombolato di Cittadella. L’ultima volta è datata 24 agosto 2019, quando gli aquilotti vinsero grazie ai gol di Ricci, Galabinov e Mora (0-3). Era la prima giornata di un campionato che poi il team allenato da Vincenzo Italiano vinse, guadagnando la storica promozione in A. Tra l’altro nell’anno precedente altro successo esterno sempre per merito di Galabinov (0-1) e pure nella stagione ancora prima, con il bis di Gilardino nell’1-2 finale. Le due squadre si affronteranno per la 18ª volta, con un bilancio che vede i liguri vittoriosi in trasferta solo in 5 occasioni. Gli altri due acuti risalgono al 2015 (1-3) con tripletta di Catellani e Bjelica in panchina e poi l’1-2 del 2014, in rimonta con Ferrari e Ceccarelli. Nell’ultima sfida, giocata il 23 dicembre 2023, fu il Cittadella a trionfare con un netto 4-1. Dopo il vantaggio di casa con Carriero e il pareggio di Moro, i veneti dilagarono con il bis di Pittarello e poi Maistrello. Luca D’Angelo mandò in campo, con schema 4-3-1-2, Zoet; Bertola (1’ st Kouda), Hristov, Nikolaou, Elia; Pietra, Cassata, Bandinelli (46’ st Gelashvili); Antonucci (25’ st Verde); Moro (35’ st Krollis), Esposito P. (In panchina Mascardi, Zovko, Cipot, Corradini, Muhl, Cugnata, Candelari, Lachowicz).

m. magi