I precedenti. Primo match in Sicilia nel 1931. In Coppa l’unico acuto aquilotto

Palermo e Spezia non si sono mai incontrati in Serie A, ma soltanto in B e in Coppa Italia. Il primo match sull’isola risale al 31 maggio 1931 e terminò con un acuto casalingo firmato da Nigiotti al 63’, mentre l’ultima gara di quel periodo, nel 1942, fu un successo spezzino firmato dalla doppietta di Costanzo (0-2). Poi, il silenzio per più di 70 anni, fino al campionato 2013/14 con il pareggio (1-1), firmato da Scozzarella e risposta di casa di Hernàndez il 22 febbraio 2014. Dopo la sconfitta firmata da Nestorovski e Trajkovski il 26 agosto 2017, due pareggi, sempre per 2-2. Il 1° maggio del 2019, al bis di Maggiore, replicarono Jajalo e Moreo. Il più recente, con lo stesso risultato, il 23 ottobre 2023, quando il team allora allenato da Alvini, davanti a 30mila spettatori, fu raggiunto al minuto 104 da Stulac, dopo essere stati doppiamente (meritatamente) in vantaggio con Reca e Pio Esposito, e aver subito, ad accorciare, la rete di Mancuso.

Quel giorno il tecnico schierò, con schema 3-4-2-1, Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia (33’ Moutinho), S. Esposito, Cassata (19’ st Bandinelli), Reca (46’ st Pietra); Antonucci, Zurkowski (33’ st Kouda); Moro (19’ st P. Esposito); in panchina Zoet, Gelashvili, Serpe, Corradini, Cipot, Krollis, Verde. Lo Spezia sotto Monte Pellegrino ha vinto solo una volta, ma in Coppa Italia Italia, ai rigori il 30 novembre 2016, il resto sono 4 vittorie del Palermo e 5 pareggi.

m. magi