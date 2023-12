I precedenti. Tredicesimo scontro in B, la tradizione è favorevole 1-0 le ultime due sfide con i gol di Granoche e Lopez

Sono dodici, tutti in serie B, i precedenti tra Spezia e Bari in campionato. Tradizione largamente favorevole agli Aquilotti, con otto vittorie, tre pari e una sola sconfitta nel 200607, stagione del ritorno tra i cadetti dopo 55 anni. Le due squadre si trovarono di fronte sin dalla prima edizione del torneo, nel 192930. Il Bari arrivò al Picco all’ultima giornata, il 6 luglio 1930, fu sconfitto 2-1 dalla doppietta di Girino nel primo tempo, a cui rispose Scategni nel finale. Nel 3031 il Bari tornò in A, ma al Picco ebbe vita dura: spezzini sul doppio vantaggio con Cappelli e Zunino, raggiunti nel finale da Rossi e Rastelli per il definitivo 2-2. Pareggio anche nel 41-42: 1-1, con reti di due grandi del calcio italiano: Tommaso Maestrelli per gli ospiti ed Eusebio Castigliano per i bianchi. Nella stagione 5051, fatale per entrambe, vittoria spezzina 1-0 con gol del pittore-giocatore Frugali, con l’ex Isetto che sbagliò un rigore per i Galletti. Un salto al 25 marzo 2007, l’unica affermazione barese: Sgrigna segna su rigore al 67’, Colombo replica subito dopo, ma nel finale un’autorete di Scarlato regala i tre punti ai pugliesi. Pochi mesi dopo, nella tristissima stagione 200708, finì 1-1 con i gol di Santoruvo e Do Prado, che pochi mesi prima era stato l’eroe della salvezza ai play-out. Trionfale l’era Volpi, a partire dal 3-2 del 1213 (Di Gennaro e doppietta di Sansovini, Ceppitelli e Caputo per il Bari). Vittorie anche nel 1314 (2-0, rigore di Ferrari e l’ex Bellomo) e nel 1415 (1-0, Nenè al 62’), 0-0 nel 1516, vittorie in salsa uruguagia nel 1617 (1-0, Granoche al 15’) e nel 1718 (1-0, Lopez all’84’). Sei anni dopo, eccoci allo scontro n.13.

Mirco Giorgi