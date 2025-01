Voti alti per tutti i giocatori. Degli Innocenti mette in campo grinta e qualità. Kouda manda in crisi la difesa marmifera

CHICHIZOLA 6.5: spettatore non pagante, protagonista al 55’ con una deviazione strepitosa sul colpo di testa di Cerri.

VIGNALI 7: si adatta bene al ruolo di centrale tamponando efficacemente le folate di Shependi.

HRISTOV 7: non bada troppo per il sottile nella marcatura rigida a Finotto, dà compostezza al reparto nei rari momenti di sofferenza.

MATEJU 7: arcigno e reattivo, dà poche possibilità di giocata agli avanti azzurri. Prova anche la via del gol nella ripresa ma la sfera termina alta.

ELIA 8: rompe gli equilibri con i suoi affondi di velocità e tecnica pura. Dal suo piede magico partono due cross calibratissimi per la testa di Pio Esposito, uno dei quali vincente. Propizia anche il secondo gol aquilotto, per poi deliziare con il lancio vincente a Kouda. Sublima la prestazione con un bellissimo colpo di testa che vale il poker.

NAGY 6,5: mezz’ora di grande intensità, si ferma per infortunio (33’ BANDINELLI 7: si cala nei ritmi elevati del derby, suo il lancio delizioso e vincente per il poker firmato da Elia).

ESPOSITO S. 7.5: si riappropria del centrocampo con la sua personalità e le sue letture perfette di gioco, magistrale il suo assist perfetto per il fratello in occasione del raddoppio.

DEGLI INNOCENTI 7: un condensato di grinta e qualità, ha sui piedi la sfera del possibile raddoppio, ma si affida troppo alle capacità di piazzamento piuttosto che alla potenza (63’ CANDELARI 6,5: buon impatto con il match).

RECA 7: manda fuori giri gli avversari con le sue proverbiali accelerazioni. Molto bravo anche in fase difensiva a frenare le incursioni di Zanon (74’ AURELIO 6,5: il portiere gli nega la gioia della rete).

KOUDA 7,5: firma il gol del tre a zero con un destro eccezionale, in contropiede, che scatena il boato a distanza del popolo spezzino, incollato alla tv. Nel suo gioco tra le linee manda in crisi la retroguardia azzurra, sia nel pressing alto in fase di impostazione degli avversari, sia quando arrivano palle in verticale al suo indirizzo (63’ FALCINELLI 6,5: prova la gloria con un fendente da fuori che sibila l’incrocio).

ESPOSITO P. 8,5: una forza della natura irrefrenabile che merita il voto felliniano per la sua meravigliosa doppietta, sintesi di forza fisica, tecnica e tattica. Di rara bellezza il colpo di testa che si insacca all’angolino, da rapace dell’area di rigore il piazzato che fa volare le Aquile. Fin dalle prime battute il bomber ‘castigatore’ dei carraresi dà prova delle sue qualità, reclamando un penalty per una trattenuta di Oliana in area (74’ COLAK 6,5: alcune buone giocate).

ALL. D’ANGELO 8: un maestro di tattica, bravissimo a imbrigliare la Carrarese con l’inserimento di Kouda sulla trequarti, dà la giusta carica alla squadra per il derby. Il suo Spezia dà una lezione di calcio alla Carrarese e si rilancia in chiave promozione.

Fabio Bernardini