I tifosi. Oltre mille in viaggio con pullman e auto. Gli abbonamenti verso quota 6000

Oltre mille tifosi bianchi saranno, domani al ‘Braglia’ di Modena per spingere gli Aquilotti all’ennesima impresa: battere i canarini a domicilio dopo 30 anni. In queste ore si rispolvera lo storico successo firmato da Beppe Vecchio il 12 marzo 1995, si riguardano quelle immagini scolorite e ci si carica per una trasferta insidiosa ma alla portata. In partenza 5 pullman organizzati dal gruppo Bullone, Curva Ferrovia, Belini frizzanti e club Franco Cavatorti e, moltissimi mezzi privati. L’entusiasmo è dimostrato dalla straordinaria adesione alla campagna mini abbonamenti lanciata dal club bianco: 920 le sottoscrizioni alle 17 di ieri. Il numero degli abbonati passa quindi da 4664 di inizio stagione a potenziali 6000 di martedì prossimo, giorno di chiusura della campagna. Il dato di ieri parla di circa 5600 abbonati. Doveroso rimarcare questo gigantesco atto di amore degli spezzini per la squadra del cuore, che assume proporzioni di grandezza assoluta se parametrato con il limitato numero di abitanti della città (92754) e della provincia (214180), pur aggiungendovi la Lunigiana, da sempre legatissima ai colori bianchi. Si prenda il paragone con Pisa che, pur avendo dimensioni simili a Spezia (89000 abitanti), ha una provincia più grande con ben 416.413 abitanti. Ma a dispetto di questo diverso bacino di utenza, nel turno precedente di campionato, all’Arena Garibaldi vi erano 7382 spettatori, mentre al ‘Picco’ ben 10448 presenti.

Fabio Bernardini