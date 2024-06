Idee chiare e ottimismo. Spezia, la carica dei tifosi: "Puntare forte ai playoff»

"Lo Spezia farà bene, ripartirà da una base solida. Serviranno un attaccante da doppia cifra e un portiere forte". I tifosi aquilotti hanno le idee chiare sul futuro della squadra bianca: "L’obiettivo? Bisogna puntare ai playoff". Concetti chiari ripresi da Moreno Antognetti. "Dopo lo spavento dello scorso campionato, l’obiettivo minimo del club dovrà essere il conseguimento dei playoff. Ottimo aver riscattato Nagy, mi dispiace per Zoet, ottimo professionista e uomo-spogliatoio. Serviranno una punta forte da affiancare a Di Serio e un sostituto di Verde. E poi vorrei un difensore di esperienza alla Lucioni. Mi fido molto del mister che se ha voluto la riconferma di Melissano avrà avuto motivi validissimi". Dello stesso avviso è anche Marco Bianco. "Come ha detto il presidente Platek si dovrà ripartire da Spezia-Venezia, spero pertanto che la squadra sia rinforzata. Ci saranno cessioni importanti, ma potrebbero non essere così determinanti. Ottimi segnali arrivano dalle conferme di D’Angelo e Nagy. Serviranno due attaccanti (Brignoli) e un portiere di categoria come Stankovic dell’Inter. Occorrerà, poi, un centrocampista che sostituisca Jagiello. Con i giusti ritocchi potrebbe nascere una bella squadra, anche non spendendo più di tanto si possono ingaggiare giocatori interessanti. In difesa Hristov e Wisniewski sono tra i più forti della categoria. Mi fido del mister che ha voluto la riconferma di Melissano". Giovanni Loré sulle ali dell’ottimismo: "La conferma di mister D’Angelo è una buona base di partenza, contento anche del riscatto di Nagy. Il rientro di Wisnieswki a pieno regime è un altro aspetto importante per la squadra. Al netto delle partenze, serviranno un attaccante da doppia cifra e un portiere di categoria. L’obiettivo primario dovrà essere quello di non soffrire come lo scorso anno, traguardando i playoff". Si parla anche delle migliorie allo stadio. "Sono, poi, molto soddisfatto per i lavori al ‘Picco’ e la copertura della nostra curva". Fiducioso Enrico Bancalari: "Noi italiani non siamo ancora abituati alla mentalità degli americani. Sono certo che nel prossimo campionato lo Spezia farà bene perché i calciatori presenti in rosa possono portarci a raggiungere grandi traguardi. Gli investimenti che la proprietà ha fatto e farà sul ‘Picco’ e sul centro di Follo, insieme al gruppo squadra e staff tecnico, saranno il volano per conseguire grandi traguardi. L’acquisto più importante è stato l’arruolamento di Andrea Gazzoli".

Resta alla finestra Lorenzo Aquilano: "Visto l’impegno economico da parte della proprietà sullo stadio, non chiedo altro che un campionato tranquillo, magari togliendoci qualche soddisfazione. Dal torneo successivo vorrei, però, che lo Spezia alzasse l’asticella, con una programmazione modello Empoli che consenta di tornare in Serie A. Le dichiarazioni del presidente non mi hanno entusiasmato: bene quando ha parlato del logo, meno sulle iniziative in stile Nba. Considerando il budget contenuto non ho particolari ambizioni sui giocatori, se non sull’arrivo di una punta che faccia qualche gol e di un buon portiere. Pittarello non mi entusiasma, forse gli preferirei Artistico".

