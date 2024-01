Il bilancio delle giovanili dello Spezia. Under 17, che Brio: Pisa battuto. Festival del gol al ’Ferdeghini’

Due vittorie e una sconfitta per le giovanili nazionali dello Spezia.

UNDER 17

Cominciamo dei ragazzi di mister Claudio Terzi, sempre avanti col Pisa, trascinata dalla tripletta di Brio, poi con il gol decisivo di Ferrazza (subentrato al collega bomber), ai quali rispondono i pisani Conte, Fofana e Buffon, per il 4-3 definitivo. Al Ferdeghini Spezia in campo con Tortorella, Nicolai, Banti (80’ Romanelli), Lorenzelli, Martinelli (54’ Capoduri), Piras, Baldetti (43’ Arrighi), Marchini, Brio (54’ Ferrazza), Franchetti Rosada (80’ Bordoni), Viola (80’ Venturini); in panchina rimasti Leonardo, Cristodaro e Vicari. Classifica: Juventus 32; Genoa 25; Sassuolo, Samp e Torino 23; Bologna 21; Spezia 20; Parma 17; Cremonese 16; Pisa 13; Modena 10; Reggiana e Napoli 6.

UNDER 16

Acuto esterno a Modena per il team allenato da Riccardo Corallo, ribaltando la rete di Wiafe, con Cassano e Stimolo per il definitivo 1-2. Spezia: Marchetto, Insignito, Rapallini, Vignali, Fiocchi, Stimolo, Vannucci, Ricci (47’ Amato), Climi (72’ Rosati), Del Sante, Cassano (77’ Ravecca); (in panchina Ababei, Carbone, Bruni e Pellegrini). Classifica: Parma 28; Sampdoria 27; Juventus 23; Spezia, Bologna, Cremonese e Genoa 20; Sassuolo 17; Torino 16; Napoli 15; Pisa 12; Modena 6; Reggiana 5.

UNDER 15

Cadono 3-1 a Modena i bianchi di Gianni Migliorini: dopo il vantaggio di casa di Ricciardi pareggia Bertolone, poi Freedom e l’autorete sfortunata del portiere Altemura, non lasciano scampo agli aquilotti. Spezia: Altemura, Albani (70’ Ballestracci), Rosini (45’ Giusti M.), Longhi, Bertolone, Battistoni, Michelotti, Ghetti (70’ Lorè), Carbone, Bertoncini, D’Antonio (70’ D’Andrea); (in panchina Walid, Rosa, Deiana, Giusti F. e Lleshi). Classifica: Bologna e Genoa 31; Juventus 25; Torino 24; Parma 21; Cremonese e Modena 19; Sampdoria 18; Sassuolo 17; Napoli 11; Spezia 10; Pisa 8; Reggiana 3.

