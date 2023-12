Il commento. La ’zampata’ può cambiare una stagione

Benedetti

Teniamoci stretti questi tre punti, che sono oro colato. Per il bel gioco ci sarà tempo. L’ex Marino ha parlato senza mezzi termini di risultato bugiardo, ma nel calcio, si sa, mors tua vita mea. La ’zampata’ di Verde a sei minuti dalla fine ha fatto esplodere la gioia dei tifosi che hanno sfidato il freddo e la pessima classifica, credendoci sino alla fine. Nello stadio ancora incompiuto, chissà se la tribuna sarà finalmente pronta per il girone di ritorno.., lo Spezia ci ha creduto fino all’ultimo ed è riuscito a conquistare la prima vittoria al Picco. Il Bari sornione e sulle ali della tranquillità per i suoi 21 punti in classifica, si era illuso di poter portare a casa un pareggio. Ma il gol di Verde ha riconciliato lo Spezia con una stagione difficile che ha preso una brutta piega. Ritmi troppo blandi nel primo tempo, è la classica partita da 0-0 e le occasioni da gol latitano. Nella ripresa le Aquile potrebbero segnare ancora con Hristov, l’eroe di Ascoli, ma il portiere Brenno compie un miracolo, facendosi anche male (poi sarà costretto ad uscire). Lo Spezia si specchia troppo con la palla ai piedi e non riesce a concludere, ma l’ingresso di Cassata porta nuova linfa e da una sua giocata caparbia sulla fascia sinistra, il pallone arriva in area dove Verde non può sbagliate. Vittoria preziosissima, per migliorare quello che ancora non va c’è ancora molto da lavorare, ma mister D’Angelo lo sa bene. L’obiettivo non cambia: conquistare più punti possibile nelle partite che restano di questo 2023 funesto, che però sta finendo con qualche piccola gioia. La strada della salvezza è ancora lunga, chiudere a 20 punti il girone di andata (solo due settimane fa sembrava pura fantascienza), sarebbe un buon traguardo per poi vedere cosa accadrà nel mercato di gennaio. E’ destino del tifoso dello Spezia dover soffrire, ma poi la gioia è ancora più bella...