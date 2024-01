Il commento. Penalizzati dai gravi errori dei singoli

Benedetti

I gravi errori dei singoli, più di una sorniona Cremonese, condannano lo Spezia a una sconfitta che, con la concomitante vittoria della FeralpiSalò, significa ultimo posto in classifica. Piove, anzi diluvia sul bagnato. Puoi fare tutti i ritiri che vuoi, ma se poi si commettono certi errori sia in attacco che in difesa...

Quando si gioca con la paura di sbagliare, purtroppo l’avversario poi se ne accorge, come uno squalo che fiuta il sangue. La Cremonese ha giocato meglio nel primo tempo, dove poteva segnare se non avesse trovato uno Zoet bravo (due parate molto difficili) e fortunato (il tiro di Coda lo ha colpito in faccia). Ma il gol dei grigiorossi a inizio ripresa non è affatto merito proprio, bensì demerito di chi ha fatto un errore da matita rossa in un momento decisivo della partita. Le sliding doors ancora una volta sono state crudeli con lo Spezia, perché è lecito chiedersi come sarebbe finita la partita se Kouda al 1’ del secondo tempo avesse fatto gol. Almeno centrando la porta... invece di sparare in curva tra il disappunto di tutti i tifosi aquilotti. E la legge non scritta del calcio, ma sempre vera, che da un gol fallito si arrivi a quello subìto, ecco che Salvatore Esposito si è reso protagonista di un incredibile assist per Coda che non credeva in tanta grazia.

"Lo Spezia non ci ha messo in difficoltà col gioco", ha detto Stroppa in sala stampa. Purtroppo ha detto il vero, perché di trame offensive degne di questo nome se ne sono viste poche. Il primo tempo non è stato indimenticabile, ma la Cremonese almeno tre volte vicina al gol ci è andata, lo Spezia mai. Solo Bandinelli, irriconoscibile, nel recupero ha sprecato una ghiotta occasione. E mentre le altre squadre che lottano per la salvezza, vedi Ternana, acquistano attaccanti che vanno subito a segno e portano alla vittoria, lo Spezia continua a non comprare punte, che è la cosa di cui ha più bisogno ora. Come presentare a un assetato un piatto di pastasciutta...